Huisartsen Kruijthoff (Bleskensgraaf) en Van ‘t Veld (Oud-Alblas) luiden de noodklok

MOLENLANDEN • Het gaat snel, te snel de verkeerde kant op met de coronabesmettingen in Molenlanden. Huisartsen Dick Kruijthoff en Caroline van ‘t Veld en IC-verpleegkundige Inge Wemmers roepen op om erg voorzichtig te zijn.

Dick Kruijthoff, huisarts in Bleskensgraaf, ligt er letterlijk wakker van. “We zagen dat de besmettingen eerst vooral in Rotterdam waren. Maar door het woon-werkverkeer en het opengaan van de scholen steekt het ook hier steeds meer de kop op. Twee weken geleden was het in onze praktijk nog druppelsgewijs, maar we zien een steeds snellere toename. We zijn de brandhaard Rotterdam snel aan het inhalen. En omdat we dichter bij de brandhaarden wonen dan bij de eerste golf kan het hier nu ernstiger verlopen dan in het voorjaar.”

Eén van zijn collega’s in Oud-Alblas, Caroline van ‘t Veld-Lous, herkent dit beeld volledig. “Ik kom net terug van zwangerschapsverlof en sindsdien heb ik al zes besmettingen doorgekregen van mensen. De trend daarbij is dat het vaak om mensen onder de 50 gaat met lichte klachten. En dat is het probleem: er is veel te weinig urgentie om te testen, mensen denken ‘Het is een verkoudheid’ en gaan gewoon de deur uit. Dan gaan de besmettingen rond als een lopend vuurtje.”

Limburg

Wat dat in de praktijk inhoudt, maakt Inge Wemmers uit Bleskensgraaf, IC-verpleegkundige in het Maasstad Ziekenhuis te Rotterdam, van dichtbij mee. “Ik zie een toename van mensen uit onze eigen streek, in plaats van overnames uit Noord-Brabant tijdens de eerste golf. We moeten op de IC nu al mensen verplaatsen naar ziekenhuizen in Limburg en Groningen.”

De vanzelfsprekendheid om bij het Albert Schweitzerziekenhuis in Dordrecht of het Beatrixziekenhuis in Gorinchem terecht te kunnen voor eerste hulp is de laatste weken dan ook verdwenen door de grote hoeveelheid coronabesmettingen. Kruijthoff en Van ‘t Veld: “Je moet er rekening mee houden dat je zelfs niet in Zuid-Holland terechtkunt. Als de stijging van het aantal besmettingen doorzet, wordt dat alleen maar lastiger. Ziekenhuizen kunnen dan niet paraat zijn bij andere acute ernstige aandoeningen.”

Mensenlevens

Een uitspraak over een complete lockdown, dat doen de drie zorgmedewerkers niet, dat laten ze aan de politiek. Maar een oproep om extreem voorzichtig te zijn, die komt recht uit hun hart. Kruijthoff: “De situatie is veel ernstiger dan velen beseffen. Ik zie nu nog dat het in het dorp vaak druk is, dat het dagelijks leven gewoon doorgaat. We moeten elkaar scherp houden in het naleven van de richtlijnen; dat kan letterlijk tientallen mensenlevens schelen.”

Het volledige verhaal staat donderdag in Het Kontakt.