Feestdagen Kaaswinkeltje in Ottoland in tijdelijk onderkomen

OTTOLAND • De laatste maanden van het jaar zijn voor Kaaswinkeltje Hoogendoorn altijd druk en feestelijk. Dit jaar zal het team, onder leiding van Aart en Sijnie Hoogendoorn, de klanten helpen in een tijdelijk onderkomen. Aan de gezelligheid én de kwaliteit van de producten doet dat natuurlijk niets af.

Eind oktober/begin november zullen klanten hun vertrouwde winkel een stukje verderop vinden, net voorbij de parkeerplaats op de hoek van de Graafdijk-Oost en de Damseweg. Het huidige pand wordt afgebroken om plaats te maken voor een prachtige nieuwe winkel, met daarboven vijf appartementen. Aart: “Op onze tijdelijke plek zullen we ongeveer een jaar lang te vinden zijn. Binnenkort vermelden we in Het Kontakt de openingstijden rond de verhuizing.”

Lunchroom

Vanaf volgend najaar biedt de nieuwe winkel extra mogelijkheden. “We krijgen daar meer oppervlakte dan nu. Er komt een lunchroom en we willen vaker proeverijen organiseren.” Het jaar 2021 wordt bijzonder, niet alleen vanwege de opening. “We bestaan dan honderd jaar. En ik ga met pensioen.” Lachend: “Ik ben nu 65, maar wil de jubileumviering nog meemaken. Een opvolger is overigens al in beeld.”

Ondanks alle drukte rondom de nieuwbouw en de verhuizing naar een tijdelijk onderkomen, blijven klanten bij Kaaswinkeltje Hoogendoorn vinden wat ze gewend zijn. Kerstpakketten kunnen alweer besteld worden. “Mensen zijn welkom om alle mogelijkheden voor hun pakketten te bespreken. Vooraf een afspraak maken is prettig en het kan ook ’s avonds. We hebben ook weer allerlei nieuwe producten, variërend van chutney en soorten jam tot ambachtelijk gemaakte advocaat van de Eekhoeve in Veenendaal: Ottokaatje. Die is er ook met chocoladesmaak.”

Streekproducten

Natuurlijk zijn ook de vertrouwde streekproducten verkrijgbaar, zoals bijvoorbeeld bier van de Blauwe IJsbeer uit Nieuwpoort, kaas van De Graafstroom in Bleskensgraaf, kruidenkaas uit Deurningen en wijn van Chateau du Tets uit Goudriaan.

Voor meer informatie: www.kaaswinkeltjehoogendoorn.nl. Bellen kan ook: 0184-641428.