Interactieve livestream vanuit het Voorhuis naar Mexicostad

BLESKENSGRAAF • Vanuit het thema van de Kinderboekenweek van 2020 ‘En toen…’ organiseerde de Nederlandse Taal- en Cultuurschool De Sprinkhaan in Mexicostad samen met de Historische Vereniging Binnenwaard de zogenaamde Nederlandse Cultuurdag op zaterdag 10 oktober.

De Nederlandse Taal- en Cultuurschool De Sprinkhaan in Mexicostad maakt onderdeel uit van Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB). Wereldwijd zijn ongeveer 200 onderwijsinstellingen in 115 landen aangesloten bij het NOB.

Het doel van de verbinding met Nederland was de aangesloten 25 kinderen van de school kennis te laten maken met het leven en het werken in en om een oude Nederlandse boerderij. Museum Het Voorhuis, Koekoekspad 1 in Bleskensgraaf, bood daarvoor een uitstekende mogelijkheid.

Vrijwilligers van de Historische Vereniging zorgden voor een interactieve livestream tussen Bleskensgraaf en Mexicostad. Vanwege het tijdsverschil begon de livestream om 17.00 uur Nederlandse tijd en om 10.00 uur Mexicaanse tijd. De kinderen maakten kennis met veel aspecten van het boerenleven in en om de boerderij, zoals het werk op de boenstoep, het proces van het kaasmaken, het schillen, stoven en wecken van stoofpeertjes en het opmaken van het bed in de bedstee.

Daarna zagen ze de opkamer en de functie bij hoge waterstanden in het verleden. Een van de medewerkers liet zien hoe in vroeger tijden door middel van zogenaamd zandschilderen de vloer versierd werd. Ten slotte bezochten ze de klompenmakerij en de kuiperij waar ze beleefden hoe onder andere klompen en een kaasvat gemaakt werden. Een tiental medewerkers van Het Voorhuis in oude, passende kleding zorgde voor de presentatie en beantwoordde de vele vragen van de kinderen.

De Nederlandse ambassade in Mexicostad was positief over dit initiatief. De reacties van de kinderen, hun ouders en de medewerkers van de school waren lovend. Het is een initiatief dat voor herhaling vatbaar is.