Twee regionale genomineerden voor titel ‘Beste Graslandboer’

• De koeien van Jan Vonk in de wei. (Foto: Aangeleverd)

OUD-ALBLAS/GOUDRIAAN • Tom Kortleve uit Oud-Alblas en Jan Vonk uit Goudriaan zijn genomineerd voor de titel ‘Beste Graslandboer van 2020’.

Er zijn in totaal vijf genomineerden die om de hoofdprijs strijden. Een vijfkoppige vakjury heeft zich in de afgelopen periode gebogen over de inzendingen en daar de vijf genomineerden uitgekozen.

De redactie www.veeteelt.nl maakte de afgelopen weken bij alle vijf veehouders een video over hun graslandmanagement. Op basis hiervan kunnen Veeteeltlezers stemmen op hun favoriet. Die stemmen resulteren in een publiekswinnaar en de stemmen worden opgeteld bij het oordeel van de vakjury voor de overall winnaar van de titel Beste Graslandboer.

Jan Vonk vertelt in zijn video op www.veeteelt.nl hoe hij belangrijk het grasland is voor zijn boerenbedrijf. Hij gebruikt weinig kunstmest, maar juist vooral drijfmest, aangelengd met water. “We hebben niet de hoogste melkopbrengst, maar zijn wel rendabel”, aldus Jan Vonk. Hij wil zichtbaar zijn door zijn koeien zoveel mogelijk in de wei te laten. “Daarin heb je een maatschappelijke functie.” Daarnaast besteedt Jan veel aandacht aan de verzorging van de sloten en geeft hij ruimte aan weidevogels.

Tom Kortleve uit Oud-Alblas legt in zijn video op de website uit dat hij zoveel mogelijk gras in de koe probeert te krijgen. Ook hij geeft aan dat dit niet de hoogste opbrengsten geeft. “Er moet geld verdiend worden, maar als je er volledig voor gaat, dan is het rendabel.”

De methode van het stripgrazen heeft Tom omarmd, waardoor de koeien het land beter afgrazen. Tom: “De koeien zijn gezond en genieten ervan.” Ook de Oud-Alblasser boer is vogelliefhebber.

Op dinsdag 27 oktober wordt op de vakbeurs RMV Hardenberg bekend gemaakt wie zichzelf een jaar lang ‘Beste graslandboer’ mag noemen.

De video’s van Tom Kortleve en Jan Vonk zijn via de onderstaande linkjes te zien:

