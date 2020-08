In Schelluinen werden zonnebloemen massaal gezaaid

SCHELLUINEN • In Schelluinen waren in de afgelopen week twee prijzen te verdelen voor de mooiste en de zieligste zonnebloem.

Gevraagd was om een mooie/creatieve foto van de bloem of bloemen te maken. De familie Dubbeldam zond de mooiste foto in, volgens de jury. Alles klopte, de zonnebloem en een mondkapje met een afbeelding van een zonnebloem erop in verband met het coronavirus. Want omdat het virus er was en is, is de actie bedacht.

En aan het verzoek om een foto te sturen van een zielige bloem is ook voldaan. Marleen Ephraim zond de foto in van de zieligste zonnebloem.

De taarten werden uitgereikt door Arie van den Berg, verbinder van de gemeente Molenlanden en Anja Dirkse, lid van het Dorpsberaad en de Dorpskamer van Schelluinen en de bedenkster van de actie. De taarten zijn gebakken door bakkerij Hofman, woonachtig in Schelluinen.