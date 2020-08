Adeleck in het gelijk gesteld; Lagendijk moet pand afbouwen

GROOT-AMMERS • Opdrachtgever Adeleck heeft het kort geding over onbetaalde rekeningen gewonnen. Aannemingsbedrijf Lagendijk uit Streefkerk moet de pamfletten op het pand naast het veer richting Schoonhoven weghalen en het pand afbouwen.

De rechter oordeelde dat Adeleck aan alle verplichtingen heeft voldaan, zoals ze steeds hebben beweerd.

Tim Valckenier van Adeleck reageert opgetogen. “Lagendijk is op alle punten terecht in het ongelijk gesteld. Dus we zullen binnenkort open gaan.”

Valckenier heeft het contract met de horecapartij inmiddels getekend. Er zijn nog enkele appartementen vrij. Vanaf komende maandag wordt het pand verder ingericht.

Een meningsverschil over de rekeningen zorgde voor extra vertraging in de oplevering van het pand. De aannemer claimde dat rekeningen niet waren betaald door de opdrachtgever, terwijl Valckenier vond dat onterecht verstuurde rekeningen niet betaald hoeven te worden.

'Contract is duidelijk'

“In het contract is duidelijk omschreven waarvoor wel en waarvoor niet betaald moet worden”, vertelde Valckenier van zorgcomplex/restaurant Adeleck enkele weken geleden al in een artikel in Het Kontakt. Er hoeven volgens hem pas betalingen plaats te vinden als het pand is opgeleverd. Daarnaast moest er volgens Valckenier nog een verrekening plaatsvinden, omdat de oplevering vele maanden vertraging heeft opgelopen.

Volgens het contract zou de oplevering in week 45 van 2019 al hebben moeten plaatsvinden, maar het ziet er nu naar uit dat de opening pas net voor de zomervakantie kan plaatsvinden.

In Adeleck, fraai gelegen naast het Schoonhovenseveer, komen zes luxe zorgappartementen. Beneden in het pand wordt een restaurant geopend, dat behalve aan bewoners ook aan gasten serveert.