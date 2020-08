Online bijeenkomsten Samen Doen en MEE

VIJFHEERENLANDEN/REGIO • Stichting Samen Doen van de gemeente Vijfheerenlanden en MEE organiseren eind augustus en in september weer meerdere online bijeenkomsten, speciaal voor vrijwilligers. Er komen verschillende thema's aan bod.

In een veilige omgeving wordt kort een stukje theorie behandeld en gaan de deelnemers in gesprek over de praktijk. Indien nodig worden belangstellenden telefonisch geholpen om het online deelnemen aan de bijeenkomsten mogelijk te maken.

Op dinsdag 25 augustus is de start met het thema talenten. Van 10.00 tot 11.00 uur gaat het over de veranderingen in de afgelopen tijd in de samenleving. "Ons leven is niet meer zoals het was", schrijven Samen Doen en MEE in en flyer over de bijeenkomsten. "Samen gaan we aan de slag om na te denken over wat deze periode ons gebracht heeft. Heeft u uw talenten in kunnen zetten voor anderen? Wat wilt en kunt u in de toekomst betekenen als vrijwilligers." Daarover gaat het deze bijeenkomst.

Op woensdag 2 september van 10.00 tot 11.00 uur staat het thema 'Wat is uw Cirkel van Invloed?' centraal. "Er worden beslissingen genomen waar we ons aan te houden hebben en het is afwachten wat er gaat gebeuren. Sommige zaken overkomen ons, op andere zaken kunnen we invloed uitoefenen. Hoe maakt u dat onderscheid? Hoever gaat uw invloed en hoe gebruikt u deze? Wat kunt u doen als vrijwilliger in deze bijzondere tijd? We gaan aan de slag met het bepalen van onze invloed en wisselen onderling ervaringen en tips uit", staat te lezen over deze bijeenkomst.

Op dinsdag 8 september, ook weer van 10.00 tot 11.00 uur, gaat het over eenzaamheid. "De afstand tussen mensen was letterlijk groot', schrijven MEE en Samen Doen over deze bijeenkomst. "Ook binnen uw vrijwilligerswerk kan eenzaamheid een belangrijk thema zijn. Ontmoet u weleens iemand die (mogelijk) eenzaam is? Hoe kunt u hierover in gesprek gaan? Hoe kunt u iemand helpen om sociale contacten uit te breiden?", dat komt aan de orde in deze bijeenkomst.

Op maandag 14 september van 10.00 tot 11.00 uur wordt het thema wederkerigheid besproken. Nog meer dan anders werden mensen in deze corona-crisis afhankelijk van anderen. Maar om hulp vragen is nog niet zo gemakkelijk. Als vrijwiliger kun je merken dat de ander zich bezwaard voelt om iets te vragen. Mensen kunnen het gevoel hebben iets terug te moeten doen. Hoe gaat een vrijwilliger hiermee om?, wordt in deze bijeenkomst besproken.

Aanmelden kan bij Marianne Kats via mkats@samendoen.expert of 06-19363190.