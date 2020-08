Een simpele koffie uit een automaat of machine is snel gezet, maar als je de fijne kneepjes kent, til je jouw koffie naar een hoger niveau. Wil je op het gebied van smaak én schoonheid jouw koffie vaardigheden verbeteren?

Met deze tips word je een barista in eigen keuken.



De benodigdheden

Met de juiste tools zet je de eerste stappen naar grandioze koffie. Er zijn verschillende methodes om koffie te zetten, maar ze hebben allemaal een overeenkomst: goed resultaat vereist oog voor details tijdens de bereiding. Kies op die manier ook je hulpmiddelen uit. Je hebt het volgende nodig:

• Een koffieapparaat of -machine

• Een koffiebonenmaler (als deze niet in de machine is ingebouwd)

• Goede koffiebonen

• Een melkopschuimer

Een heerlijke espresso zet je met de beste espressomachine, maar je kunt koffie ook handmatig zetten. Gebruik je een filter koffiezetapparaat, dan kun je de bonen handmatig malen. Hetzelfde geldt voor een percolator of french press, maar hier komt helemaal geen elektriciteit aan te pas en je zet de koffie helemaal zelf.

De lekkerste koffiebonen kiezen

Ook voor koffiebonen geldt: hoe verser, hoe beter. Zodra koffiebonen zijn gebrand, begint de smaakintensiteit af te nemen. Verse bonen hebben dus nog zo veel mogelijk smaak in zich. Daarnaast is er ook een smaakverschil tussen de twee meest gedronken soorten koffiebonen: Arabica en Robusta.

De Robusta boon bevat van de twee meer cafeïne en is meer bitter van smaak. De Arabica boon wordt dan ook het meest gedronken, maar dit zijn niet de enige opties. Wat je vaak tegenkomt zijn melanges: met een verhouding Arabica en Robusta bonen wordt er een balans tussen de verschillende smaken gemaakt.

Misschien nog wel belangrijker voor de smaak van koffiebonen is de branding. Van een donkere branding smaakt de koffie intens, maar wordt er ook bitter van. Een lichte branding houdt de smaak wat milder en niet zo bitter.



Welke maalstand?

Of je de bonen nu handmatig maalt of een volautomatische bonenmaler hebt: er moet een maalgraad voor de koffiebonen worden gekozen, en die moet ideaal zijn! De maalstand varieert van grof tot fijn en kies je op basis van de zetmethode. Het ligt er dus voor een groot deel aan wat voor apparaat je gebruikt. Houd ongeveer deze maalstanden aan:

Zetmethode Maalgraad Turkse koffie Zeer fijn Espresso Fijn Filterkoffie Medium grof Snelfilterkoffie Medium grof Percolator Grove maling Cafetière (French Press) Zeer grof

Dit is een handige richtlijn, maar perfectie komt na oefening. Je kunt dus spelen met de maalgraad om de smaak van de koffie helemaal naar wens te krijgen.



Het perfecte melkschuim

De juiste soort melk kiezen is al het halve werk. Volle of halfvolle melk is in dit geval de beste keuze, omdat er genoeg vet in de melk moet zitten. Het vet zorgt voor stevigheid in het melkschuim en een romige smaak, en daar maak je de perfecte kraag melkschuim mee.

Verser is in dit geval niet beter. Houdbare melk is namelijk stabieler bij verhitting dan verse melk. Met een houdbare soort melk heb je dus meer kans dat het melkschuim stevig blijft. Je kunt natuurlijk ook plantaardige melk gebruiken, maar let wel op het vetgehalte en houd er rekening mee dat de smaak anders uitpakt.



Inspiratie voor de thuisbarista

De perfecte kop koffie zetten is een ware zoektocht, maar er is daarnaast zo veel meer om met koffie te doen! Er zijn allerlei twists, koffiedranken en zelfs koffiedesserts om mee te experimenteren. Wist je dat je ijskoffie zelfs zonder koffiemachine kunt maken? Een cold brew coffee is een waar genot op warmere dagen.

Als we het over toetjes hebben, gebruik je heerlijke espresso in een smaakvolle tiramisu. Wil je dat koffie wel de hoofdrol blijft spelen? Je kunt dan een affogato maken: dit koffie dessert is namelijk helemaal gebaseerd op smaakcombinaties van koffie en ijs. Het is ook nog eens snel en makkelijk op tafel gezet.

Ten slotte er online veel tutorials en tips voor latte art te vinden, om van de koffie ook visueel een kunstwerkje te maken. Gebruik stevig opgeklopt melkschuim, een kannetje met goede schenktuit en begin met eenvoudige latte art. Zo schenk je koffie als een echte barista!