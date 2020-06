Koffie en gezelligheid in hartje Giessenburg

GIESSENBURG • Een groep van ongeveer dertig vrijwilligers biedt sinds deze week met deelcafé De Buuf in Giessenburg een laagdrempelige ontmoetingsplek voor dorpsgenoten. En voor iedere andere bezoeker die zin heeft in koffie of thee.

Het deelcafé haakt aan bij een concept van Dick de Krijger uit Hardinxveld-Giessendam, die 3,5 jaar geleden in zijn eigen dorp een eerste vestiging opende. Sindsdien kreeg zijn idee navolging in het Zeeuwse Kapelle en het Alblasserwaardse Brandwijk.

Leven delen

In Giessenburg was het Dinella Visser die het initiatief nam. “We doen dit om het leven te delen met elkaar. Het idee is: een goede buur zijn, door te delen met mensen ver weg en dichtbij. Dichtbij delen kan met mensen die langskomen, bijvoorbeeld om even de krant te lezen of een praatje te maken met onze gastvrouw. Delen ver weg doen we door de opbrengst van de horeca te schenken aan projecten die door Giessenburgers zijn opgezet, goede doelen waar ook ter wereld.”

Uitzicht

De Buuf beschikt over een professioneel espressoapparaat. Vanuit het café hebben bezoekers uitzicht op de Kerkweg en de Dorpsstraat. Terwijl Dinella om zich heen kijkt zegt ze: “Dit is allemaal tot stand gekomen dankzij giften en fondsen, onder andere het Oranje Fonds en de Rabobank droegen bij.” Een van de andere vrijwilligers is Maartje van Druten. “Een gezellige koffietent in het centrum van het dorp vind ik een heel leuk idee, een aanvulling op wat er al is", zegt ze.

'Uitgestelde koffie'

De vrijwilligers in het café kregen een training als barista en maken prima espresso of cappuccino. Andere vrijwilligers bakken taarten of werken in de bediening. Maartje: “We hebben ook de ‘uitgestelde koffie’. Dan betaal je een euro extra voor je koffie, als donatie voor iemand die het niet kan betalen.” Dinella: “We willen strippenkaarten gaan uitdelen via de gemeente, aan mensen die bij het sociaal team in beeld zijn.” Maartje: “Of via ons eigen netwerk, niet alleen aan mensen die krap zitten; het kan een cadeautje zijn voor iedereen.” Op termijn wil De Buuf eens per week een pan eten maken. Dinella: “Je kunt dan inschrijven voor een laag bedrag en eten wat de pot schaft.”

Officiële opening

Op woensdag 3 juni opende De Buuf haar deuren. De officiële opening voor genodigden is op zaterdag 6 juni. Dinella: "Dick de Krijger doet de officiële opening."

Openingstijden

Corona maakt de start anders dan verwacht. Dinella: "We zullen aan de deur een vraaggesprekje doen en kijken of er voldoende ruimte is. Als het te druk wordt, gaan we werken met een echt reserveringssysteem." De openingstijden: woensdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur, zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur. Het adres: Kerkweg 2. Voor meer informatie: www.deelcafedebuuf.nl

Anne Marie Hoekstra