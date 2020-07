Lekjutters Vijfheerenlanden introduceren de Strandasbak

VIJFHEERENLANDEN • De afgelopen anderhalve maand deden de Lekjutters bijna dagelijks onderzoek naar het door recreanten achtergelaten zwerfafval op de strandjes langs de Lek bij Vianen.

Naast 1156 blikjes, 792 flessen, 689 koek-, snoep- en foodwikkels en 122 chipszakken werden er maar liefst 2394 sigarettenpeuken gevonden en geregistreerd met de app Litterati.

Daarmee constateren de jutters dat de sigarettenpeuk het meest gevonden, maar ook het meest onderschatte, zwerfaval item is.

Vervuiling peuken

Elke peuk vervuilt acht liter water. De filters van de peuken, die gemaakt zijn van celluloseacetaat vezels, vergaan nooit maar vallen uiteen tot microplastic deeltjes.

Enige weken geleden startte Stichting Go Clean op een recreatiestrandje langs het Pannerdens kanaal met de uitgifte van ‘Strandasbakken' en het leek de Lekjutters een goed idee om dit, bij wijze van proef, ook op de strandjes bij Vianen te gaan doen.

Op dinsdagmiddag 21 juli is, als pilotproject, het eerste uitgiftepunt geopend bij de eerste toegang tot de strandjes op de Middelwaard.

Blikje

De bedoeling is dat recreanten een leeg drankblikje mee kunnen nemen waar ze hun peuken in kunnen doen. Na het strandbezoek dienen de ‘strandasbakken' weer in de houder teruggezet te worden of als ze vol zijn in de afvalbak te worden gedaan.

Bij gebleken succes zullen er op meerdere plekken strandasbak uitgiftepunten komen.

De komende weken gaan de Lekjutters monitoren of en hoe de strandasbakken gebruikt worden en of er een afname van het aantal gevonden peuken is te zien.

Uiteraard roepen de Lekjutters alle recreanten op niet alleen de peuken op te ruimen maar al hun overige afval in de daarvoor bestemde vuilnisbakken te doen.