Raad Molenlanden: 'Geen korting op subsidies verenigingen'

MOLENLANDEN • De gemeenteraad van Molenlanden is het er unaniem over eens dat lokale vrijwilligersorganisaties moeten worden ontzien bij een mogelijke beperkte bezuiniging van drie procent op het subsidiebudget.

Sportverenigingen, speeltuinverenigingen, koren, muziekverenigingen (etc) moeten hiervan worden uitgesloten, werd vastgelegd in een amendement op de kadernota. "Die wens van de raad begrijpen wij", zei wethouder Bram Visser in zijn beantwoording.

Smeerolie

'Deze verenigingen zijn het smeerolie van de samenleving', vindt de gemeenteraad. 'Het resultaat van een korting zal marginaal zijn, terwijl het maatschappelijke effect contraproductief en negatief is'.