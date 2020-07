Cheque voor inrichting beleeftuin De Molenhoeve in Streefkerk

STREEFKERK • Vorige week mocht Eli Vonk namens de stichting Vrienden van de Molenhoeve een cheque van 4000 euro voor de beleeftuin in ontvangst nemen.

De uitreiking werd gedaan door Armanda Kuijlenburg (m) en Corrie de Kluijver namens marktteam Molenlanden van Rabobank Lek en Merwede. De Molenhoeve in Streefkerk biedt dagbesteding aan thuiswonende ouderen.

De stichting Vrienden van de Molenhoeve was al langere tijd bezig met het realiseren van een beleeftuin. Inmiddels zijn er voldoende sponsors en kan het project van start. Een beleeftuin is een tuin die geest en lichaam stimuleert en zintuigen prikkelt. Ook zullen de deelnemers uitgedaagd worden tot bewegen, voelen en doen. Er kan gewandeld worden, geuren en kleuren waargenomen worden en men kan proeven van kruiden en groenten.

Op 1 juli is de eerste piketpaal van de tuin geslagen door Pieta Vonk en Gert Verheij, twee deelnemers van de Molenhoeve. De piketpalen geven de contouren van de tuin aan. De komende weken worden de paden uitgegraven, betegeld en wordt de tuin volledig ingericht. De verwachting is dat de tuin medio september gereed is voor beplanting.