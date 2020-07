Alsnog aangepaste Lintjesregen in gemeente Vijfheerenlanden

AMEIDE • De inwoners van de gemeente Vijfheerenlanden die eerder dit jaar koninklijk werden onderscheiden, ontvingen vrijdag van burgemeester Sjors Fröhlich alsnog hun lintje.

In Het Spant te Ameide vond een aangepaste Lintjesregen plaats, waarbij rekening gehouden werd met de coronamaatregelen. Zo speldde niet de burgemeester de lintjes op, maar de partners van de gedecoreerden.

Dit gebeurde in vier sessies in de loop van de dag. Het aantal gasten dat meekwam was eveneens beperkt. Burgemeester Fröhlich: "Natuurlijk hadden wij dit graag heel anders gezien, maar nog altijd blijft overeind dat gezondheid boven alles gaat en wij uitermate zorgvuldig moeten handelen."

Radio-uitzending

Omdat de Lintjesregen op 24 april vanwege de coronacrisis niet op traditionele wijze plaats kon vinden, belde burgemeester Fröhlich de 23 gedecoreerden in een live radio-uizending 'Lintjes Cappuccino'.