Dertig verkeerde corona-uitslagen in laboratorium Dordrecht

REGIO • Niet 15 maar 30 verkeerde diagnoses van corona zijn in de afgelopen gesteld door testapparatuur van het Regionaal Laboratorium Medische Microbiologie in Dordrecht.

Woensdag tijdens de wekelijkse persconferentie van de GGD en de Veiligheidsregio werd nog een aantal van 15 foutieve diagnoses gemeld, maar dat blijken er nu 30 te zijn.

De verkeerde uitslagen, waardoor mensen die zich lieten testen ten onrechte te horen kregen dat ze corona hadden, is te wijten aan een storing in de testapparatuur. Die stond volgens het laboratorium niet goed afgesteld. De geteste personen kregen het verzoek om in quarantaine te gaan, directe contacten waren al benaderd.

“Wij zagen op de avond van 3 juni dat er meer positieve uitslagen uit de testen kwamen dan op basis van de trend mocht worden verwacht. Hierop hebben we onmiddellijk onderzoek ingesteld, dat leidde naar het ‘te streng afgestelde’ apparaat”, meldt het Regionaal Laboratorium Medische Microbiologie (RLMM).

“Alle positieve testen die op dit apparaat sinds het laatste onderhoud op 26 mei waren uitgevoerd, hebben we meteen herhaald. Daaruit kwamen de dertig ‘vals-positieven’ naar voren. Van dit aantal waren zestien testen afgenomen in de ‘teststraat’ van de GGD en de overige veertien bij patiënten van zorginstellingen en huisartsen.”

De GGD heeft de geteste personen geïnformeerd. Isolatiemaatregelen en (voor zover van toepassing) contactonderzoeken konden meteen worden gestaakt.

De aard van de storing is zodanig dat er door het PCR-apparaat geen ‘vals-negatieven’ kunnen zijn afgegeven, dus er is niemand gerustgesteld die in werkelijkheid wél corona heeft. De machine is hersteld en draait nu onder een scherpere kwaliteitscontrole dan de fabrikant voorschrijft. Sindsdien hebben zich geen onregelmatigheden meer voorgedaan. De oorzaak van de storing is niet exact te achterhalen. Uit niets blijkt dat het apparaat vóór 26 mei al last van een storing zou hebben gehad.

“Wegens het grote aantal te verwerken testen (in de periode van 26 mei tot 3 juni waren dit er 1933) werken wij op drie PCR-apparaten. De andere twee hebben steeds normaal gewerkt. Wij betreuren oprecht de verkeerde uitslagen en de daaruit voortgekomen hinder en we maken nogmaals excuses aan de betrokken personen en de behandelaren”, aldus het Regionaal Laboratorium Medische Microbiologie.