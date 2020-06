Zwaargewonde automobilist ongeval in Bleskensgraaf overleden

BLESKENSGRAAF • De 22-jarige automobilist die afgelopen weekend zwaargewond raakte bij een eenzijdig ongeval in Bleskensgraaf is woensdagavond overleden.

De man reed rond 02.15 uur met zijn auto over de Melkweg. De twintiger raakte van de weg en knalde tegen een boom. Vervolgens schoot de auto de andere kant op en kwam verderop in een sloot tot stilstand. De automobilist raakte levensbedreigend gewond en moest worden gereanimeerd.

Zijn situatie was kritiek en uiteindelijk is hij in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden.