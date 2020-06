Automobilist (22) zwaargewond bij éénzijdig ongeval op Melkweg in Bleskensgraaf

• Ernstig eenzijdig ongeval op de Melkweg in Bleskensgraaf. (Foto: Peter Stam)

BLESKENSGRAAF • Een 22-jarige automobilist is in de nacht van zaterdag 13 op zondag 14 juni 2020 zeer ernstig gewond geraakt bij een ongeval op de Melkweg in Bleskensgraaf.

De man reed rond 02.15 uur met zijn auto over de Melkweg. De twintiger raakte van de weg en knalde tegen een boom. Vervolgens schoot de auto de andere kant op en kwam verderop in een sloot tot stilstand. De automobilist raakte levensbedreigend gewond en moest worden gereanimeerd.

Politie, brandweer, ambulances, een traumahelikopter, duikers en burgerhulpverleners kwamen ter plaatse voor hulp. De automobilist werd door de hulpverleners uit zijn auto gehaald.

In eerste instantie dacht men dat de man bekneld zat, maar dat bleek niet zo te zijn.

In de omgeving is uitgebreid gezocht naar een mogelijk tweede slachtoffer. Omdat er geen tweede persoon is gevonden, gaat de politie momenteel uit van één slachtoffer en een éénzijdige aanrijding.

De zwaargewonde man is per ambulance naar het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam gebracht. Voor zijn leven wordt gevreesd.





#Bleskensgraaf Aan de #Melkweg is een auto te water geraakt en raakte de bestuurder bekneld. Na bevrijding door de @BrandweerZHZ is de bestuurder zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De VOA van de verkeersdienst doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. — Politie24 (@Politie24) June 14, 2020

Nog geen twee weken geleden vond even verderop, langs de N214 bij Bleskensgraaf ook al een ernstig ongeval plaats. Een 25-jarige man botste met zijn auto tegen een boom en overleed ter plekke.

(bron: ZHZ Actueel)