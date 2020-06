Een bedrijfspand verkopen is geen gemakkelijke klus. Het is een moeilijke markt. Het kost tijd, geld en er komt veel bij kijken. De meest voor de hand liggende optie is je bedrijfspand laten verkopen door een bedrijfsmakelaar, een professional met verstand van de markt. Maar of dit de beste keuze is voor je portemonnee, dat is de vraag. Naast het verkopen van je bedrijfspand via een makelaar, kun je je bedrijfspand ook laten opkopen door een vastgoedpartij.

Je bedrijfspand verkopen aan een vastgoedpartij gaat gepaard met een hoop voordelen. Wij hebben de belangrijkste voor je op een rij gezet.

1. Een hoge prijs

Breng je je bedrijfspand op de markt via een makelaar? Dan zijn hier kosten aan verbonden. Zo betaal je opstartkosten en courtage kosten voor de makelaar diensten die je afneemt. Vooral courtage kosten kunnen erg hoog oplopen. Hoe duurder je bedrijfspand, hoe meer courtage kosten je betaalt aan de makelaar. Courtage kosten bestaan immers uit een percentage (meestal tussen de 1,5% en 2,5%) van de verkoopprijs van je bedrijfspand. Reken maar uit die handel!

Laat je je bedrijfspand opkopen door een vastgoedpartij? Dan hoef je bovenstaande kosten niet mee te rekenen. De prijs waarvoor je je bedrijfspand verkoopt, is geheel voor jou. Een hoge prijs, zonder onvoorziene kosten. Wel zo eerlijk!

2. Geen zorgen

Gaat je bedrijfspand de markt op? Dan wil je natuurlijk dat het er netjes en ruimtelijk uitziet. Immers vergroot dit de kansen op een snelle en succesvolle verkoop. Maar stel dat je het bedrijfspand niet snel verkoopt, dan zul je hier bij iedere bezichtiging opnieuw rekening mee moeten houden. En dat is vervelend als de bedrijvigheid in het pand gewoon doorgaat. Laat je je bedrijfspand opkopen door een vastgoedpartij? Dan hoef je je hier niet lang zorgen over de maken. Dit soort zaken worden je uit handen genomen.

3. Snel verkopen

De garantie hebben dat je snel je bedrijfspand verkoopt en je geld op de rekening hebt staan? Dan is het zeker een slim idee om je bedrijfspand te verkopen aan een vastgoedpartij. Deze partijen doen je vaak binnen enkele dagen al een aanbod en dat geeft een hoop zekerheid. Vastgoedpartijen worden gesteund door verschillende grote investeerders en dat maakt dat ze snel kunnen schakelen, en dat is in jouw voordeel!

4. Huurders meenemen

Heb jij nog huurders in je bedrijfspand zitten en kun je daar voorlopig niet omheen? Dan hoeft dit niet te betekenen dat je je bedrijfspand niet kunt verkopen. Vastgoedpartijen doen namelijk vaak aan verhuurd verkopen , oftewel ze kopen je bedrijfspand op en nemen daarbij het contract met de huurders over. Jij hebt er geen omkijken meer na en kunt gewoon je bedrijfspand verkopen, zonder gedoe!

Snel je bedrijfspand verkopen voor een hoge prijs? Laat je bedrijfspand opkopen door een vastgoedpartij.