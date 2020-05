CDA Molenlanden bezorgd over de 'oprukkende wolf'

MOLENLANDEN • De CDA-fractie in Molenlanden maakt zich grote zorgen over de oprukkende wolf in Nederland. Reden om hierover vragen te stellen aan het college.

De aanwezigheid van een wolf is onder meer vastgesteld rond Beesd en Geldermalsen (West Betuwe) en in Brabant. In elk geval in Vlijmen, mogelijk ook al in Altena. Er zijn koppels schapen aangevallen en afgelopen dinsdag is, naar wordt aangenomen, een veulen door een wolf gedood.

Omdat er in Molenlanden veel hobby- en boerderijdieren worden gehouden, is de CDA-fractie bezorgd. 'Bent u met ons van mening dat het aannemelijk is dat de wolf zou kunnen toeslaan in Molenlanden', wil het CDA van het college weten.

Angst

De christen-democraten stellen dat de aanwezigheid van een wolf tot gevoelens van angst kan leiden voor dierenhouders in en inwoners van Molenlanden. 'Wat bent u van plan om preventief wolven te verjagen en indien nodig te bestrijden? Hoe maakt u aanhangig bij hogere overheden dat de aanwezigheid van de wolf niet gewenst is?'

Het CDA heeft de vragen schriftelijk ingediend. Een reactie vanuit het college volgt.