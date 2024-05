Fietstocht vanuit Lexmond op Bevrijdingsdag: opbrengst voor Stichting Tess

59 minuten geleden

Nieuws 139 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

LEXMOND • De familie Duits houdt zondag 5 mei, Bevrijdingsdag, vanuit Lexmond een fietstocht. D

e opbrengst gaat weer naar Stichting Tess die de dolfijntherapie op Curacao ondersteunt. Deze therapie wordt niet vergoed door de zorgverzekering. Zoon Endrie staat wederom op de wachtlijst.

Tussen 10.00 en 14.00 uur kan er gestart worden. Het inschrijven is deze keer bij Familie van Dijk, Lakerveld 2 te Lexmond. Er is genoeg parkeerruimte voor deelnemers die met de auto komen.

Twee nieuwe routes

Er zijn twee nieuwe routes uitgezet met een lengte van 20 of 40 kilometers. Deze gaan over allerlei weggetjes in de Vijfheerenlanden en Alblasserwaard.

Het inschrijfgeld bedraagt 7,50 euro. Voor kinderen tot en met 14 jaar is dit 3,50 euro. Een consumptie is hierbij inbegrepen. Bij de start ontvangen deelnemers een kop koffie of thee.