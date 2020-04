Feestweek Hoornaar verplaatst naar laatste week augustus 2021

HOORNAAR • Oranjevereniging Irene Hoornaar heeft de feestweek dit eind augustus en begin september zou plaatsvinden, verplaatst naar 27 augustus tot en met 4 september 2021.

Tot 1 september zijn grote evenementen verboden in verband met corona. De feestweek van dit jaar kan daarom niet doorgaan. "Natuurlijk vinden we het jammer dat de feestweek dit jaar niet door kan gaan dit jaar, maar we hebben begrip voor het besluit van de overheid", meldt de Oranjevereniging op haar website. "We zijn dan ook met alle betrokken partijen in gesprek gegaan om nieuwe afspraken te maken."

Oranjevereniging Irene is bijzonder verheugd dat buur-oranjevereniging Hoogblokland bereid is om haar feestweek, die gepland was in 2021, voor Hoornaar een jaar op te schuiven. Ook in deze vervelende tijden moet je er als oranjeverenigingen voor elkaar zijn, was één van de motivaties van Oranjevereniging Hoogblokland.

"Voor Hoornaar is er nu een jaar extra voorbereidingstijd. Wij zijn ervan overtuigd dat die tijd goed gebruikt zal worden om er een prachtig feest van te maken in 2021, van 27 augustus tot en met 4 september."