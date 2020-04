Meester Edwin brengt traktatie rond bij kinderen

HOORNAAR • Op 16 april is meester Edwin van de CBS Samen op weg in Hoornaar voor de tweede keer vader geworden. Dochter Fleur is thuis geboren en het hele gezin maakt het goed.

Vanwege de coronacrisis werd de traktatie op een andere manier ingevuld dan gebruikelijk. Hij ging bij alle kinderen van groep 6 langs om de traktatie te brengen, uiteraard op verantwoorde afstand. De kinderen die het geslacht van Fleur vooraf goed hadden geraden, kregen een beschuitje extra.