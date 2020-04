Van Hoorne Entertainment bezig met overname camping De Put in Ottoland

OTTOLAND • Van Hoorne Entertainment is in gesprek over de aankoop van camping De Put in Ottoland; eigenaar Michael van Hoorne wil het huidige park in de stijl van Avonturenboerderij Molenwaard omvormen tot een vakantiepark voor recreanten. De omstreden komst van arbeidsmigranten zou daarmee van tafel zijn.

De intentie om tot een overeenkomst te komen is er bij zowel Van Hoorne als bij Hans Kramer, de huidige eigenaar van De Put. "Maar door de coronacrisis heeft dit proces vertraging opgelopen; er is nog geen contract opgesteld", stelt Michael van Hoorne.

Het doet vreemd aan: in een tijd van coronamaatregelen liggen de activiteiten van Van Hoorne Entertainment helemaal stil en tegelijkertijd is het bedrijf bezig met een groot nieuw project. "Ik realiseer me dat dat met elkaar in tegenspraak lijkt, maar we zijn hier al maanden mee bezig. Ik ben overtuigd dat we deze crisis overleven en dan deze kans wil ik niet laten lopen."

Arbeidsmigranten

In het najaar van 2019 gingen de twee ondernemers met elkaar het gesprek aan. De insteek: Van Hoorne Entertainment zou zich richten op het recreatieve deel van de camping, terwijl Hans Kramer zich bezig zou gaan houden met het huisvesten van arbeidsmigranten, het doel waarvoor hij De Put had gekocht.

"Daarbij werd ons na enige tijd duidelijk dat die combinatie van recreanten en arbeidsmigranten in de praktijk niet zou werken. In fase twee bespraken we dat wij het hele park zouden exploiteren. Toen kwam al snel op tafel: waarom kopen wij de camping dan niet in zijn geheel?"

Kans

In die fase bevinden de plannen zich nu. "De coronamaatregelen maken het lastiger om de financiering rond te krijgen", geeft Michael van Hoorne toe. "Maar ik hoop echt dat het doorgaat. Dit is een prachtige kans voor ons én voor de regio, om de recreatie in onze streek een duw in de rug te geven."

Als het aan Van Hoorne Entertainment ligt krijgt de Ottolandse camping een forse facelift. Avontuur, het vertellen van een verhaal en daarin de gasten meenemen; het concept van de succesvolle Avonturenboerderij Molenwaard in Groot-Ammers zou dan in de vorm van een vakantiepark in Ottoland een vervolg krijgen. "We richten ons vooral op gezinnen met kinderen en oudere recreanten, die bijvoorbeeld vanaf de camping op de fiets de streek ingaan."

Boomhutten

"Ik heb het steeds geroepen dat er meer mogelijkheden voor recreatieverblijven in de regio zouden moeten komen", vult Van Hoorne aan. "Voor mij is dat echt een zorg. In Groot-Ammers, bij de Avonturenboerderij, heb ik daar wel eens over gesproken, maar zowel de omgeving als de provincie zag daar niets in. Dan druk ik het ook niet door. De Put is al een camping die ons alle ruimte biedt om dat verblijf alsnog aan te kunnen bieden op de manier zoals wij dat willen. Vakantiewoningen boven het water, vissershuisjes, boomhutten, plannen hebben we genoeg."

Hij noemt daarbij nadrukkelijk de positieve uitwerking voor de middenstand in de nabije omgeving. "De recreanten zullen een deel van hun boodschappen in de omliggende dorpen gaan doen, er liggen kansen voor fietsenverhuur, de verkoop van ijsjes en ga zo maar door. Zelf zullen we ook van streekproducten gebruik gaan maken. Zo maken we elkaar sterker."

Vaste bewoners

Er is nu nog een aantal vaste bewoners op De Put. "Als we tot een akkoord komen, is het voor ons noodzakelijk dat de camping helemaal leeg is. Dat is aan Hans Kramer. Wel wil ik meedenken om die overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen, bijvoorbeeld door hen jaarlijks een gratis verblijf van een week aan te bieden op de camping."