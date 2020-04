SVR: kleine campings kunnen veilig open bij intelligente start-up

MEERKERK • De Stichting Vrije Recreatie (SVR), gevestigd in Meerkerk, is van mening dat de kleine boerencampings als eerste open kunnen bij een intelligente start-up.

Momenteel denkt de landelijke overheid na over het weer opstarten van sommige bedrijfstakken en andere onderdelen van de maatschappij die nu stilgelegd zijn.

Omdat het menselijk verkeer op de boerencampings goed beheersbaar en regelbaar is, kunnen deze campings gemakkelijk voldoen aan de anderhalve meter economie. "De plaatsen zijn zeer ruim en het aantal mensen op de terreinen zijn dusdanig klein dat het gebruik van sanitaire units zeer goed te regelen valt", schrijft voorzitter Corine van Mill van de SVR aan de Veiligheidsregio.

Het openstellen van kleinschalige campings zal geen massatoerisme op de been brengen en er zullen geen grote groepen door het land heen gaan bewegen, verwacht de SVR. In de dorpen zal het openstellen van de kleine campings ook niet leiden tot overvolle supermarkten of trottoirs of fietspaden.

"Daarbij komt ook nog dat veel kampeerders uit de stad, die op een flatje wonen, zich veiliger voelen op de campings dan in de stad", schrijft Corine van Mill verder. "Elkaar passeren op een galerij is niet mogelijk met een afstand van 1,5 meter. In de lift sta je ook niet altijd alleen..."