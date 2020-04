VIJFHEERENLANDEN • Op Goede Vrijdag, 10 april, zijn er door 70 vrijwilligers totaal 1200 bossen bloemen verspreid naar cliënten van ZorgSpectrum. Het gaat om cliënten die zelfstandig wonen en thuis ondersteuning of zorg krijgen, zoals wijkverpleging of huishoudelijke hulp. Ook cliënten van de dagbesteding ontvingen een mooie bos bloemen.

De schenking van de bossen bloemen is een initiatief van alle bloemtelers in Nederland en zanger Ali B. De verdeling van de totaal 150.000 bossen bloemen in heel Nederland is gecoördineerd door ouderenbond ANBO. Een mooi gebaar omdat ook ouderen die nog thuis wonen, extra te maken hebben met eenzaamheid omdat er beperkt of geen bezoek komt. Een beetje fleurigheid tijdens deze moeilijke periode rond Pasen was welkom.

Vele handen maken licht werk

Via een 'bloemenstraat' werden de bossen bloemen door de vrijwilligers opgehaald in dozen van zes bossen. De auto werd voorgereden, de rij-lijst lag klaar, instructies werden meegegeven en rijden maar. Onder de vele vrijwilligers waren ook vertegenwoordigers van drie gemeenten in het werkgebied van ZorgSpectrum.

Gemeente Vijfheerenlanden kwam met een aantal vertegenwoordigers bloemen verspreiden. Ook woningcorporatie LekstedeWonen deed mee en er waren vrijwilligers van Stichting Welzijn Vianen die de mouwen uit de handen staken en een rondje reden.