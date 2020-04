Noodsteunpakket 3 miljoen euro voor ondernemers en verenigingen in Molenlanden

MOLENLANDEN • Het college van Molenlanden stelt de gemeenteraad voor een noodfonds van 3 miljoen euro beschikbaar te stellen voor noodsteun aan ondernemers en verenigingen in Molenlanden, die door de coronacrisis in zwaar weer zijn terechtgekomen.

Op 21 april aanstaande wordt duidelijk of de gemeenteraad instemt met het plan. Uit het fonds kan individuele noodsteun, bijvoorbeeld in de vorm van een lening, aan ondernemers en verenigingen worden betaald. Dit bedrag wordt gehaald uit de gelden, die zijn ontvangen door de verkoop van Eneco-aandelen.

Algemene maatregelen

Naast individuele noodsteun heeft het college besloten tot een aantal algemene maatregelen, die gelden in de situatie dat sprake is van financiële problemen door de coronacrisis.

Daartoe behoren onder meer uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen en van betaling van huur door gebruikers van gemeentelijke accommodaties en het opschorten van het innen van marktgeld in het geval, dat een standhouder met andere goederen dan levensmiddelen door de coronamaatregelen (tijdelijk) geen standplaats mag innemen. Deze maatregelen gelden tot 1 september 2020.

Verantwoordelijkheid

Het college wil met dit pakket maatregelen verenigingen en lokale ondernemers steunen in deze moeilijke tijd. 'We vinden het belangrijk om zowel ons verenigingsleven en maatschappelijke structuren als lokale ondernemingen, de bedrijvigheid en werkgelegenheid waar mogelijk in stand te houden. Naast de eigen verantwoordelijkheid die ondernemers en verenigingen hebben. Gezamenlijk zetten wij de schouders er onder om uit deze crisis te komen', stelt het college in een persbericht.

Hoe ondernemers en verenigingen een beroep kunnen doen op het noodfonds, wordt de komende anderhalve week uitgewerkt. 'We informeren ondernemers en verenigingen na besluitvorming door de gemeenteraad hoe zij voor noodsteun in aanmerking kunnen komen. Ook laten we hen dan weten bij wie zij meer informatie kunnen vragen.'