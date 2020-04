Theo Segers van Molenlanden schakelt hulpburgemeesters in

MOLENLANDEN • Burgemeester Theo Segers van Molenlanden wil kinderen van de basisscholen inschakelen als hulpburgemeester om zijn verjaardag op een bijzondere manier te vieren. Ook gaat de burgemeester op schooldagen voorlezen aan kinderen.

Een verjaardag vieren in deze tijden met corona is echt wel veel anders. Dat merkt ook burgemeester Theo Segers. Hij wordt op 9 april 60 jaar. En ook hij kan dit niet vieren zoals hij eigenlijk zou willen. Zijn familie kan bijvoorbeeld niet op zijn feestje komen. Dat vindt hij heel jammer.

Inwoners blij maken

"Maar ik vind het nog erger dat oude mensen en mensen met een beperking of ziekte, nu thuis moeten blijven en geen bezoek mogen krijgen", schrijft Segers in een brief aan de kinderen van Molenlanden. "Daarom wil ik graag iets doen om die inwoners blij te maken. En als jullie het leuk vinden, kunnen jullie me helpen. Jullie zijn dan eigenlijk een soort 'hulp burgemeesters'."

Dit is zijn plan: Kinderen mogen een tekening, een knutselwerkje, bak koekjes, of wat anders bedenken en dat in een tas stoppen. Bij de brief die de burgemeester via de scholen aan de kinderen stuurt, zit een brief die de kinderen kunnen printen. In die brief wordt de actie uitgelegd. De brief kunnen de kinderen ondertekenen. De burgemeester heeft zijn handtekening er al onder gezet.

Tas aan de deur

"Op mijn verjaardag op donderdag 9 april hang je de tas aan de deur van iemand die je kent. Bijvoorbeeld bij een oudere in de buurt die geen bezoek mag krijgen of heel veel alleen is. Je kent vast wel iemand. Vraag anders even aan een volwassene, bijvoorbeeld je vader of moeder, om te helpen. Je mag natuurlijk ook meer mensen blij maken! Wat zou het fijn zijn als we op mijn verjaardag die mensen blij kunnen maken. Dat zou echt een prachtig verjaardagscadeau zijn. Doen jullie mee?", aldus burgemeester Segers in een brief aan de kinderen.

Kinderen kunnen tevens een foto van hun verrassing opsturen naar de burgemeester. Appen kan naar 06-52870296. Mailen kan naar gerda.eikelboom@jouwgemeente.nl.

Burgemeester leest voor

Daarnaast leest burgemeester Theo Segers van gemeente Molenlanden elke dag zijn kleindochters, Sterre van 6 jaar en Litta van 3 jaar, voor. Hij geniet zelf erg van lezen en vindt het ook belangrijk dat kinderen plezier krijgen in lezen. Ook vindt hij het fijn om hen door de soms wat saaie dagen heen te helpen. Hij kiest samen met Sterre en Litta een boek uit en lees dan doordeweeks ongeveer vijf minuten een verhaaltje voor. Wie het ook leuk vindt om deze verhaaltjes te horen en zien, kan de lezende burgemeester zien op www.molenlanden.nl/burgemeesterleestvoor.