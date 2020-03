Corona blijft toenemen in Vijfheerenlanden, Molenlanden stabiel

REGIO • Het aantal geregistreerde coronabesmettingen is de afgelopen 24 uur verder gestegen in de gemeente Vijfheerenlanden. Daar zijn op donderdag 26 maart 24 mensen bewezen besmet met het virus. In Molenlanden is het aantal stabiel gebleven op 16.

Ook in Papendrecht en Alblasserdam zijn de cijfers redelijk stabiel: in Papendrecht zijn nu 6 gevallen van corona en in Alblasserdam ook 6 (gisteren nog 5).

Landelijk gezien is het totaal aantal positief geteste patiënten 7431. Dat zijn er ruim duizend meer dan gisteren. In de afgelopen 24 uur zijn in Nederland 78 mensen overleden aan het virus.

Het totaal aantal gemelde patiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis is nu 2151. Dat zijn er 315 meer dan op woensdag 25 maart.

Duiding

Het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten en het aantal overledenen neemt minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten, meldt het RIVM. "Dit zou er mogelijk op kunnen wijzen dat de genomen maatregelen invloed krijgen op de snelheid van verspreiding van het virus. Eind deze week of begin volgende week zijn deze effecten beter te duiden", aldus het RIVM.

De meeste positief geteste personen wonen in de provincie Noord-Brabant, namelijk 2161 personen. Daarna zijn de meeste positief gemelde patiënten gemeld in Zuid-Holland (1042) en Noord-Holland (1029). In de provincies Friesland en Drenthe zijn de minste besmettingen met respectievelijk 71 en 72 positief geteste personen.

De meeste overleden patiënten vallen in de leeftijdscategorie 80 tot 84 jaar.

Voor meer informatie: www.rivm.nl.