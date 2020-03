Julia Kooyman: Een jaar naar ... Vietnam (9)

ALBLASSERWAARD • De in Molenaarsgraaf geboren en getogen Julia Kooyman is afgelopen jaar vertrokken naar Vietnam om daar rond te reizen én haar bedrijf Marketing met PIT vanuit dit Aziatische land te runnen. Voor de site van Het Kontakt houdt ze maandelijks een blog bij. Dit is de negende aflevering: Pack your bags. We'll take care of the rest!

Een verschrikkelijk optimistisch bericht blijft staan in mijn scherm. Zojuist heb ik met een steen in mijn maag een vlucht naar Nederland geboekt. Eerder ging mijn telefoongesprek met Lindsey van het Ministerie van Buitenlandse Zaken zo:

'We raden Nederlanders aan om zo snel mogelijk naar huis te komen', zegt Lindsey kalm.

'Weet jij voor hoe lang er nog vluchten gaan? Bijvoorbeeld van de KLM?'

Ze tikt op haar computer. 'Je zit in Thailand, hè? KLM vliegt aankomende week nog drie keer vanuit Bangkok, daarna laten ze het per dag weten.'

Ik slik. Die lijnvlucht gaat op mijn scherm nog dagelijks. 'Mijn vermoeden is dat Nederland binnenkort in lockdown gaat, klopt dat?'

'Ja, dat is wel de verwachting', bevestigt Lindsey eerlijk.

'Hebben wij nog een week, denk je?' Mijn stem trilt een beetje, merk ik.

'Waarschijnlijk wel, maar houd er rekening mee dat het heel snel kan gaan.'

Het coronavirus heeft niet alleen mensen, de luchtvaartindustrie, maar de hele wereld in zijn greep. Nu durf ik van nature wel risico's te nemen. Of ik nu zekerheden moet opzeggen om mijn droom van werken en reizen na te jagen, of in Taiwan wil blijven toen corona alleen nog een risico vormde in China en Taiwan*, dat durf ik aan. Maar nu worden veel vluchten vanaf medio maart tot circa 30 juni volledig geannuleerd. Landen gaan dicht. Niemand weet zeker, niet bij de KLM of andere luchtvaartmaatschappijen, of ze na 30 juni weer starten.

Zwembad

Opgesloten op een bewoond eiland met witte stranden, aquablauwe zee en een villa met privé-zwembad (de prijzen dalen sterk in Thailand). Klinkt niet verkeerd toch? Totdat ik me bedacht dat mijn vader ernstig ziek zou kunnen worden met het rap aantal stijgende coronabesmettingen. Als ik dan vast zit op een eiland…vergeef ik het mezelf nooit.

Reizen is fantastisch. Werken en reizen is wat mij betreft de beste combinatie die er bestaat. Scott en ik begonnen acht maanden gelden, in juli, op de eilanden van Thailand op onze huwelijksreis. Toen doken we in Vietnam en leerde we het leven van de digital nomads kennen in Da Nang.

Daarna gingen we al werkend en reizend naar Chiang Mai, Taipei, Taichung, Taroko Gorge, Tainan en Kaohsiung (allemaal in Taiwan), Hanoi en Cambodja. Met een kleine adempauze in Phuket, Thailand, zouden we naar Malaysia en Bali gaan. Maar in plaats daarvan gaan we nu naar huis. Symbolisch is de cirkel rond. We begonnen op een Thais eiland en we eindigen onze reis op een Thais eiland.

Overwinnen

Nu is het tijd om samen het coronavirus te overwinnen. En als we dat overwonnen hebben, raad ik wie ook maar denkt om zo'n reis te ondernemen, aan echt de sprong te wagen. Al het thuiswerken laat zien dat dat we veel makkelijker dan gedacht flexibel en locatie-onafhankelijk kunnen werken. Soms heb je zelfs extra voordeel door het tijdsverschil. Als je tips wilt, voel je vrij om mij een berichtje te sturen. Ik deel het graag met je.

Samen sterk ?? Let's take care of each other!