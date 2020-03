Ambulances ZHZ nemen geen familieleden meer mee bij 'coronavervoer'

REGIO • De ambulances van Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid nemen geen familieleden en/of naasten mee tijdens het vervoeren van patiënten die verdacht worden van besmetting met het coronavirus of die besmet zijn.

Dat liet de Ambulancedienst dinsdag weten. 'We hebben dit besluit genomen om verspreiding van het virus maximaal tegen te gaan en om zo verstandig mogelijk met schaarse beschermingsmiddelen om te springen. Waar mogelijk maken we een uitzondering wanneer de patiënt een kind is. Wij hopen op uw begrip.'