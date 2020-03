Indringende oproep huisarts Dick Kruijthoff (Bleskensgraaf): 'Voorkom Italiaanse toestanden'

BLESKENSGRAAF • Huisarts Dick Kruijthoff uit Bleskensgraaf is geschrokken van de nonchalance waarmee omgegaan wordt met de coronamaatregelen. Zijn indringende oproep: je houden aan de voorschriften redt vele mensenlevens.

Hij geeft het eerlijk toe; een paar weken geleden dacht ook Kruijthoff bij het coronavirus aan 'net zoiets als de griep'. "Het is een hele erge rotziekte", stelt hij nu. "Patiënten zijn intens moe en benauwd. De ziekte verloopt eerst vaak mild, maar bij een deel volgt na die lichtere klachten een fase met heftige benauwdheden en koorts. Vaak is ziekenhuisopname dan nodig."

In het weekend van 14 en 15 maart drong de ernst van de situatie door: de telefoon bij de huisartsenpraktijk stond roodgloeiend. Tientallen mensen met koorts, griep en andere corona-achtige verschijnselen kregen de opdracht in thuisisolatie te gaan. "Er is één bevestigd geval van corona in Bleskensgraaf, maar er zijn vier of vijf anderen in de omgeving van wie ik met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid weet dat ze ook corona hebben. De GGD test hen niet meer, dat gebeurt pas als ze naar het ziekenhuis gaan. Daarom is het aantal besmettingen veel groter dan de officiële getallen."

De nonchalance waarmee velen omgingen met de coronamaatregelen luidde bij Kruijthoff de alarmklok. "We hebben contact opgenomen met scholen, winkels en predikanten om het belang ervan te onderstrepen. Dat werd opgepakt; ik merk dat de noodzaak van de maatregelen meer doordringt. Hou je aan die regels, het kan gigantisch veel mensenlevens schelen. Ook houden we het voor ziekenhuizen en huisartspraktijken doenbaar, het scheelt IC-plekken. We moeten alles op alles zetten om te voorkomen dat we Italiaanse toestanden krijgen, waarbij artsen verplicht worden te kiezen: de kwetsbare tachtigplusser behandelen we niet, de vijftiger wel. Dat zou verschrikkelijk zijn." Het is niet alleen misère. Dick Kruijthoff ziet met veel waardering de vele initiatieven om anderen te helpen. "Wij kregeneen doos met mondkapjes, gemaakt door mensen uit het dorp. Dat is zo mooi om te zien. De coronacrisis haalt ook het beste in mensen naar boven."