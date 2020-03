Molenlanden komt ondernemers en zzp'ers tegemoet

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden is bereid om ondernemers en zzp'ers die getroffen worden door de maatregelen, als gevolg van de problematiek van de bestrijding van het coronavirus, te helpen door middel van renteloos uitstel en/of kwijtschelding voor de gemeentelijke belastingen.

De VVD van Molenlanden had hierover vragen gesteld aan het gemeentebestuur. "Tijdens en na de coronaperiode zullen wij op een gepaste wijze vorm geven aan de invordering van de gemeentelijke belastingen. Het verlenen van langdurig, renteloos, uitstel is hierbij één van de middelen die we hiervoor zullen inzetten", aldus het gemeentebestuur in reactie op het verzoek van de VVD.

Het kwijtschelden van de gemeentelijke belastingen is gebonden aan de regels zoals door de Rijksoverheid wordt bepaald. "Wij houden hiervoor reeds de maximale norm aan. In afwachting van de ontwikkeling van deze coronaperiode zullen wij tijdelijk geen acties ondernemen in het invorderproces, voor zover wij hierdoor zelf juridisch niet in de problemen komen", vervolgt de gemeente Molenlanden.

Om ondernemers, zzp'ers, instellingen en inwoners wat meer ruimte te geven, zal de gemeente de vervaltermijn van de openstaande belastingaanslagen voor belastingjaar 2020 en de aanslagen toeristenbelasting 2019 voor hen verlengen tot 31 juli 2020. Deze datum is afgestemd op de gemeente Gorinchem.

Op dinsdag 17 maart heeft het kabinet een pakket noodmaatregelen aangekondigd voor ondernemers die schade lijden door de coronacrisis. Deze maatregelen moeten uiteraard nog concreet worden uitgewerkt en worden vanuit de rijksoverheid opgezet en uitgevoerd. Wat betreft de extra ondersteuning aan zelfstandig ondernemers voert Avres deze regeling uit namens Molenlanden, Vijfheerenlanden en Gorinchem.

Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.

Voor de uitvoering van de regeling heeft Avres een versnelde aanvraagprocedure opgezet. Op dit moment weet Avres nog niet precies hoe deze tijdelijke regeling eruit komt te zien, hiervoor wordt gewacht op meer informatie en richtlijnen vanuit Rijksoverheid. Inmiddels is bekend dat het nog enkele weken duurt voordat de regeling door het Rijk is opgesteld. Wel kunnen ondernemers Avres al bellen voor een kort intakegesprek en wordt een aanvraagprocedure al opgestart door Avres.

Op dinsdag 16 en woensdag 17 maart zijn er door Avres meer bijstandsaanvragen voor zelfstandigen verwerkt dan er normaliter in anderhalf jaar worden aangevraagd. In totaal zijn er in twee dagen 114 aanvragen van zelfstandigen uit de regio in behandeling genomen (waarvan 27 uit Molenlanden). Deze ondernemers krijgen hun formulieren ter ondertekening thuis. Avres wacht niet op nadere uitwerking van de regeling door het ministerie en zal In het geval van 'broodnood' bij aanvragers direct overgaan tot het toekennen van voorschotten.

De eerste signalen zijn dus dat ondernemers het BBZ-loket van Avres goed weten te vinden en er wordt door Avres veel inzet gepleegd om ondernemers die dat nodig hebben zo snel mogelijk te helpen.