Qbuzz: Reizigers graag via achterdeur bus instappen

REGIO • Vervoersbedrijf Qbuzz vraagt reizigers om in verband met de uitbraak van het Coronavirus de komende tijd via de achterdeur van de bus in te stappen.

"Het maatschappelijk belang van openbaar vervoer is groot. Wij proberen en willen onze reizigers zo lang mogelijk van dienst zijn. Tenslotte vervoeren we ook dagelijks veel reizigers die werkzaam zijn in vitale sectoren. Juist nu is het extra belangrijk dat deze medewerkers kunnen werken", redeneert Qbuzz op haar website.

Daarom verzoekt Qbuzz de reizigers in de bus dus om via de achterdeur in te stappen én daar in te checken. Hierdoor vermindert het aantal contactmomenten tussen reizigers en buschauffeurs. Qbuzz: "Door deze maatregel in te voeren proberen we een juiste balans te vinden tussen de gezondheid van onze medewerkers en de dienstverlening aan onze reizigers."

Minder reizigers

De nieuwe maatregelen van de overheid leiden ertoe dat er aanzienlijk minder reizigers gebruik maken van het openbaar vervoer. Daarnaast leidt de aangescherpte definitie ertoe dat veel meer medewerkers van het OV zich preventief ziekmelden. Vanwege deze beide redenen is het voor Qbuzz noodzakelijk om de dienstregeling aan te passen.

Vanaf maandag 16 maart 2020 rijdt Qbuzz volgens een aangepaste dienstregeling. Dit is dezelfde dienstregeling als tijdens de kerstvakantie is gereden. Dit houdt het volgende in:

• De MerwedeLingelijn blijft rijden zoals normaal. Wel is het mogelijk dat je trein korter is dan normaal.

• Lijnen 8 en 93 rijden op andere tijden.

• Lijn 8 rijdt alleen tussen Dordrecht CS en Dordtse Kil, en niet meer tussen Dordrecht CS en Sliedrecht.

• Lijn 74 rijdt op weekdagen vanaf Nieuw-Lekkerland door naar Dordrecht.

• Lijn 93: de bus vanuit Streefkerk rijdt door naar Dordrecht. Reizigers vanuit Nieuw-Lekkerland-West richting Dordrecht dienen op te stappen bij het Jan van Nassauplein.

• Lijnen 387, 388, 488, 489 en 491 rijden de normale dienstregeling, maar een aantal ritten vervallen.

• Lijnen 190, 191 en 192 rijden niet.

• Lijn 190: reizigers uit Streefkerk adviseren we met lijn 74 naar Nieuw-Lekkerland te reizen en daar over te stappen op R-Net 489.

• Lijn 191: reizigers voor Rijsoord adviseren we gebruik te maken van de overige lijnen van Qbuzz en RET.

• Lijn 674 rijdt niet.

• Buurtbussen 701, 702, 704, 705, 706, 707 en 717 rijden niet.

• Op dit moment wordt de dienstregeling aangepast en verwerkt. Vanaf maandag is het mogelijk om de reis te plannen in de reisplanner op de website van Qbuzz.