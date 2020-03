Bijzonder gastcollege Lyceum Oudehoven

GORINCHEM • Afgelopen vrijdag had Lyceum Oudehoven de eer om Jelle van Dijk, postdoctoraal onderzoeker aan het Spinoza centre for Neuroimaging in Amsterdam, te mogen ontvangen.

Jelle heeft drie gastcolleges verzorgd voor de derde, vijfde en zesde klas over visuele verwerking in het brein. Doordat Jelle zelf in Londen heeft gestudeerd, werd de les aan de tweetalige derde klas in het Engels verzorgd. De andere klassen kregen les in het Nederlands.

Met voorbeelden, filmpjes en volop verhalen uit eigen ervaring en onderzoek kwamen deze lessen tot leven. Het hoogtepunt van alle verwondering was het moment dat er een MRI foto van de hersenen van de vakdocent op het bord werd geprojecteerd. De docent had voorafgaand aan het college een MRI scan van haar brein laten maken bij het Spinoza centre for Neuroimaging. Dit was een fantastische manier om anatomie en vakmanschap de lessen in te brengen.