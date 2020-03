THD verwacht eerste tiny houses deze zomer

REGIO • Tiny House Drechtstreken e.o. (THD) boekt successen. Voorzitter Linda den Besten heeft goede hoop dat het eerste project deze zomer in Giessenburg vorm zal krijgen. Ook in Papendrecht en Dordrecht zet THD stappen.

De gemeente Molenlanden stemde dinsdag 3 maart in met een pilot van drie jaar (https://bit.ly/3318o8z). Den Besten is tevreden, maar houdt ook nog een slag om de arm. "Ik juich pas echt als ons principeverzoek is goedgekeurd."

Spannend

"Dat politieke partijen in Molenlanden de handen ineen geslagen hebben, heeft ervoor gezorgd dat het veel sneller ging. Het blijft nog spannend. Voor ons eerste project in Giessenburg is een toets ruimtelijke ordening gedaan; de uitslag was overwegend positief. Een zorgpunt is de aansluiting op riolering, maar die is voor ons project niet nodig. We willen zes tiny houses plaatsen die aangesloten worden op een helofytenfilter. De enige nog te nemen hobbel is de toestemming van de provincie, want die is nodig bij wijzigingen in het bestemmingsplan in het buitengebied."

Principeverzoek

Een tweede projectplan van THD betreft een locatie in een ander dorp in Molenlanden. Hiervoor zal THD binnenkort en principeverzoek indienen bij de gemeente. Den Besten: "Dit project willen we helemaal samen met de grondeigenaar vormgeven. Er is daar al een veld met helofytenfilter. Een schets is er nog niet. Er is plaats voor vijf of zes tiny houses."

"Voor Molenaarsgraaf gaan we een derde plan indienen. Dit is een plan voor vijf huisjes. Hier gaat het om een bouwkavel waar je aansluitingen kunt realiseren. Bewoners kunnen dan kiezen. Voor bijvoorbeeld ouderen die een composttoilet te veel werk vinden, is dan wel aansluiting op het riool mogelijk."

Vergelijken

Waar de locaties zich precies bevinden, kan de voorzitter nog niet zeggen. "De gemeente heeft gezegd: het is belangrijk dat omwonenden ook instemmen. Die willen we dus informeren voordat we de locaties bekendmaken."

De oud-inwoonster van Papendrecht vindt het mooi dat de projecten verschillend van opzet zijn. "Daardoor kun je vergelijken; wat werkt het best, welke keuzes maken we voor de toekomst? In ieder geval zijn tiny houses niet meer weg te denken als woonvorm in onze samenleving."

De gemeente Molenlanden eist dat er in de plannen twee parkeerplekken per tiny house worden opgenomen. Den Besten voorziet op dat punt geen problemen. "In Giessenburg is voldoende ruimte bij het terrein en bij het tweede project zijn al voldoende parkeerplaatsen. Bij het project in Molenaarsgraaf zijn al parkeerplaatsen ingetekend. Je zit daar aan het einde van een wijk dus je moet er meer rekening mee houden dan in landelijk gebied waar meer ruimte is. In ieder geval hebben we bij alle projecten gezegd: op het terrein zelf willen we geen auto's."

Papendrecht

In Papendrecht moest THD een geplande informatieavond voor omwonenden afblazen omdat de grondeigenaar bezig is een aantal zaken binnen zijn bedrijf te reorganiseren. "We blijven goede moed houden dat dit project toch doorgang zal vinden."

Dordrecht

In Dordrecht sprak THD met diverse politieke partijen die open staan voor een project met tiny houses in hun gemeente. "De gemeente hield een informatieavond voor omwonenden en de reacties waren positief. De subsidieaanvraag voor het gereedmaken van de grond is toegekend en het werk aan de grond start nog deze maand. Wij zouden graag zien dat er daar nog een project gestart wordt met ruimte voor groen. Hier hebben we contact over met diverse politieke partijen."

Grondeigenaren

Door alle publiciteit over THD melden zich steeds vaker grondeigenaren die mogelijkheden zien voor de verhuur van hun terrein aan tiny-housebewoners. "De gemeente Molenlanden ontving 35 aanvragen voor 65 huisjes. Tegen grondeigenaren met een klein stukje grond hebben wij gezegd: klop bij ons aan zodra je toestemming hebt, dan brengen wij jullie in contact met mensen die mogelijk willen huren. Ook uit Hardinxveld-Giessendam en Dordrecht hebben zich grondeigenaren bij ons gemeld. In Hardinxveld hebben we ook al gesproken met een aantal raadsleden."

Donateurs

THD heeft momenteel ongeveer tweehonderd geïnteresseerden genoteerd en ruim honderd donateurs. "Donateur zijn wil niet zeggen dat je automatisch recht hebt op een plekje. Bij het project in Giessenburg komt een moestuin volgens de principes van permacultuur. Daarbij wordt gebruik gemaakt van natuurlijke principes, als in een natuurlijk ecosysteem. Je kan je voorstellen dat we bij dit project zoeken naar de mensen die dat aanspreekt. In ieder geval houden we te zijner tijd voor ieder project een informatieavond voor geïnteresseerde donateurs. Ook bekijken we hoe snel mensen in staat zijn stappen te zetten. Want als je maar voor tien jaar een vergunning hebt, is het zonde als een plek twee jaar leeg blijft."

Vervolgstappen

Donderdag 5 maart vergaderden bestuursleden van THD over vervolgstappen en planden ze een overleg met de grondeigenaar van het project in Giessenburg. "We hebben besproken hoe we het gaan aanpakken als we groen licht krijgen. Als we dit voorjaar toestemming krijgen voor de locatie in Giessenburg, verwacht ik dat de eerste huisjes er deze zomer zullen staan. We hebben leden die hun huisje al bijna klaar hebben. Daar is iemand bij, een van onze bestuursleden, die heel erg thuis is in permacultuur. Een ander bestuurslid weet er ook veel van en zijn huisje is ook bijna klaar. Het zou fijn zijn als zij bij dit project kartrekker kunnen zijn."

Eerste bewoonster

Den Besten heeft haar wortels in Molenlanden (Nieuw-Lekkerland) en woonde tot eind vorig jaar in Papendrecht. Ze is de eerste bewoonster van een tiny house in Molenlanden. Sinds eind vorig jaar woont ze in Ottoland off-grid, wat betekent dat haar tiny house niet is aangesloten op nutsvoorzieningen. Energie komt onder andere van zonnepanelen, water uit een tank die regenwater opslaat en afvalwater wordt gezuiverd in een helofytenfilter.