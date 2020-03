Opname- en bezoekstop bij Gorcums Beatrixziekenhuis vanwege coronageval

GORINCHEM • In het Beatrixziekenhuis van Gorinchem geldt sinds zondagmiddag een tijdelijke opnamestop, nadat bij een ernstig zieke vrouwelijke patiënt het coronavirus is vastgesteld. Ook voor bezoekers is het ziekenhuis gesloten. Dat is zondagmiddag meegedeeld tijdens een persconferentie van het RIVM.

De vrouwelijke patiënt is overgebracht naar het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. In het ziekenhuis in Gorinchem wordt onderzocht met wie de patiënt in contact is geweest.

De planningsstaf van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid is naar het hoofdkantoor in Dordrecht opgeroepen om te overleggen in verband met een mogelijke coronabesmetting in de regio.