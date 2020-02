VVD Molenlanden stelt vragen over thorium kernenergie

MOLENLANDEN • Tijdens de radenbijeenkomst over het behalen van de klimaatdoelen in Molenlanden en Gorinchem vorige week stelde VVD Molenlanden vragen over innovatieve alternatieven voor zonne- en windenergie. Hierbij werd onder andere gevraagd of thorium kernenergie een optie zou zijn.

De raden van Molenlanden en Gorinchem kregen een toelichting op drie scenario's voor de Regionale Energie Strategie (RES) voor de Alblasserwaard. De scenario's waren Energiecorridor A15, Energielinie A27 en Zonnewaard. Het laatste scenario betrof zon op land en daken. De andere twee scenario's betroffen een combinatie van windmolens en zon op land en daken.

Innovatieve opties

Het ontbreken van innovatieve opties riep vragen op bij de aanwezige raadsleden. Er werden vragen gesteld over aquathermie, geothermie, waterstof en thorium kernenergie.

In de Provinciale Staten van Zuid-Holland is in november 2019 de motie 'Stand van zaken kernenergie' aangenomen. Hierin werd gevraagd te onderzoeken welke rol kernenergie kan spelen in de provincie Zuid-Holland en welke innovatieve ontwikkelingen er zijn.

Statenlid Mirjam Nelisse van VVD Zuid-Holland heeft deze motie ondersteund. Als woordvoerder Energie in de Provinciale Staten van Zuid-Holland was zij aanwezig tijdens de bijeenkomst over de RES Alblasserwaard. Dit was voor raadslid Philomeen Breddels van VVD Molenlanden aanleiding om te vragen om de optie van thorium kernenergie voor de RES Alblasserwaard nader te onderzoeken en hierbij te kijken naar een samenwerking met andere RES-regio's.

Thorium kernenergie

Thorium kernenergie behoort tot een nieuwe generatie kernreactoren. Dit wordt gezien als veilig alternatief voor het uranium dat in de huidige kerncentrales gebruikt wordt. Het verschil is dat in een thoriumreactor geen kernsmelting kan plaatsvinden, wat in een uraniumreactor wel het geval is. Daarom is een kernramp in een kerncentrale op thorium uitgesloten. Tevens ontstaat er bij een thoriumcentrale nauwelijks radioactief afval.

Verzoek om informatie

Inmiddels hebben Philomeen Breddels (VVD), Bas de Groot (SGP) en Mario Lijster (Doe Mee), allen woordvoerder voor de RES in Molenlanden, een verzoek tot een informatiebijeenkomst over innovatieve alternatieven ingediend. Hierbij is gevraagd om meer informatie te krijgen over onder andere aquathermie, geothermie, waterstof en thorium kernenergie.