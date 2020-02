Veilig nieuw wandelpad langs de A27 bij Meerkerk

MEERKERK • In het bijzijn van een aantal omwonenden heeft wethouder Christa Hendriksen het wandelpad Broekseweg-Zouwendijk afgelopen maandagmiddag officieel in gebruik genomen. Aansluitend werd een korte wandeling gemaakt.

Voorheen liep langs de A27 een modderig pad van gebakken klinkers dat voornamelijk door agrariërs werd gebruikt, en goed zou passen in het parkoers van een van de Vlaamse voorjaarsklassiekers. Doordat er tientallen jaren geen onderhoud is gepleegd was het helemaal overwoekerd met groen.

Klinkerresten

"De aanleg van een nieuw recreatieve pad zat jaren geleden al in de pijpleiding van de gemeente Zederik", vertelt Joep van Alphen, projectleider realisatie open ruimte. "Uiteindelijk heeft het lang geduurd voordat alles rond is gekomen. De klinkerresten zijn verwijderd, schoongemaakt en opgeslagen. Eind dit jaar wordt dat materiaal hergebruikt voor de inrichting van de openbare ruimte nabij dorpshuis De Schakel in Leerbroek. Het bestaande boerenweggetje was eigendom van het waterschap, en de gemeente heeft de aanlegkosten voor haar rekening genomen. Daarbij is al rekening gehouden met de toekomstige verbreding van de A27. Al met al ligt er nu een mooi wandelrondje aan weerszijden van de rijksweg, met doorgangen onder de twee tunneltjes die er al waren."

Mevrouw Boogerd, een aan de aanwonenden, heeft het initiatief genomen om een feestelijk tintje aan de opening te geven. "Het pad, dat er sinds vorig najaar ligt, wordt niet alleen veel gebruikt door omwonenden die er hun hond(en) uitlaten, maar ook door joggers, trimmers en hardlopers. Ze hoeven nu niet meer over de Parallelweg te lopen, en het is een stuk veiliger geworden."

Na de opening werd een korte wandeling gemaakt.

foto: Peter Verbeek

