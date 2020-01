Boeren VHL reageren furieus op landbouwhoofdstuk in strategische visie

VIJFHEERENLANDEN • Agrariërs in de Vijfheerenlanden zijn boos op de gemeente vanwege tekstpassages in de toekomstvisie Focus 35. "Een klinkklaar eenzijdig verhaal", zo omschreef inspreker Ad Voogd het epistel donderdagavond tijdens de commissievergadering Algemene Zaken.

In de strategische visie wordt onder andere gepleit voor vernatting van het poldergebied van de Vijfheerenlanden. "Het traditionele gebruik voor de melkveehouderij zal niet langer mogelijk zijn op de te natte grond. Wij kiezen voor grondgebruik die past bij de bodem en gaan naar een aangepast grondgebruik en klimaat slimme landbouw. De bodem is van nature geschikt voor een bepaald gebruik."

Grachtengordel

Oud-wethouder Cees Veth reageerde furieus tijdens zijn inspraakreactie: "Toen ik dit stuk las, dacht ik: dit is geschreven aan de grachtengordel. Ik vind het een grof schandaal hoe je mensen zo kunt beledigen die hard werken en tonnen investeren om hun bedrijf boven water te halen. Het lijkt of er in deze raad geen enkele agrarische kennis aanwezig is."

In de visie wordt onder andere geschreven over 'intensief gebruik' en over uitputting van de bodem. Ad Voogd: "Ons grondgebruik is juist extensief. Het is zeer kwetsend als ons in de schoenen wordt geschoven dat we de grond uitputten. Dat is zelfs aan te tonen met grondmonsters." Voogd verzet zich ook tegen de passage waarin staat de de Vijfheerenlanden eenzijdig is. "We zitten hier in een overgangsgebied. Dat is niet eenzijdig, maar juist zeer gevarieerd."

De agrariërs verzetten zich vooral tegen eiwittransitie in combinatie met vernatting. Bij eiwittransitie moeten koeien wijken voor de teelt van eiwitrijke gewassen. "Eiwittransitie en tegelijkertijd vernatting: dat is nog nooit vertoond in de wereld. Voor eiwitrijke gewassen heb je juist goede drooglegging nodig." Volgens Voogd is de koe een heel effectieve afvalverwerker. "Via de vier magen van de koe wordt gras en afval omgezet in zuivel en vlees. Je zal van goede huize moeten komen om een hogere eiwitproductie te krijgen dan dat je via de koe kunt realiseren."

Bodemdaling

Ook LTO Noord verzet zich tegen de passage over de bodemdaling in de Vijfheerenlanden. "Wij onderkennen niet dat er geen bodemdaling plaatsvindt in het westelijke gedeelte van de gemeente. De bodemdaling in het gebied van de gemeente Vijfheerenlanden is echter van een heel andere orde dan bijvoorbeeld de bodemdaling die plaatsvindt in het gebied van Het Groene Hart."

Volgens LTO Noord is de agrarische sector niet verantwoordelijk voor de bodemdaling, zoals in de strategische visie wordt gesuggereerd. "De bodemdaling wordt voornamelijk veroorzaakt door het waterpompstation Oasen in Lexmond. De maatregelen die de gemeente voorstelt om bodemdaling te minimaliseren zijn drastisch en zullen een desastreuze impact hebben op de agrarische sector. Vernatting zal betekenen dat vrijwel alle agrarische bedrijven zullen verdwijnen in het betreffende gebied, aangezien er in dit gebied over het algemeen melkveehouderijen actief zijn."