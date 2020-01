VVD Molenlanden wil inzicht in mogelijkheden vuurwerkverbod

MOLENLANDEN • De fractie van de VVD in Molenlanden wil van de gemeente weten of een gedeeltelijk vuurwerkverbod zal gaan werken in Molenlanden.

De partij heeft daarom de cijfers opgevraagd van de inzet van de politie tijdens de afgelopen jaarwisseling. Ook de inzetbaarheid van de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) komt daarbij aan de orde. De VVD wil weten of zij ingezet zijn om de politie te assisteren rond de jaarwisseling. En als dit niet het geval is geweest, wil de VVD weten of dit in de toekomst mogelijk is.

Als er locaties zijn waar ieder jaar dezelfde schade aangericht wordt rond de jaarwisseling, wil de VVD weten of hierop gereageerd wordt, bijvoorbeeld door op die locaties de prullenbakken tijdelijk te verwijderen.

"Sinds ons VVD-Ideeëncafé eind november vorig jaar, waar inwoners onder andere hun mening en ideeën konden delen over een vuurwerkverbod in Molenlanden, verdiept onze fractie zich in dit onderwerp", aldus Philomeen Breddels van VVD Molenlanden. "De uitkomst was namelijk dat men voor een vuurwerkverbod was, maar dat er wel een alternatief moest komen."

Volgens de actuele berichtgeving is er nu een Kamermeerderheid voor een gedeeltelijk landelijk vuurwerkverbod. Philomeen: "Graag wensen wij meer inzicht te krijgen in de gebeurtenissen en cijfers met betrekking tot de recente jaarwisseling in Molenlanden. De reden hiervoor is dat wij meer informatie willen krijgen over de wenselijkheid van aanvullende maatregelen tijdens de komende jaarwisseling. Als er een gedeeltelijk landelijk vuurwerkverbod komt, is er ons inziens nog steeds een aanzienlijke kans op vernielingen en andere vuurwerkrisico's door vuurwerk dat mensen nog van afgelopen jaarwisseling bewaard hebben of zelfs extra ingeslagen hebben, anticiperend op het verbod, dan wel in het buitenland zullen inkopen."