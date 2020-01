Politiek Molenlanden: 'Subsidiebeleid graag wat simpeler'

MOLENLANDEN • Het opstellen van een subsidie- en accommodatiebeleid voor Molenlanden wordt een 'enorme kluif', daar zijn gemeenteraad en college het over eens.

De eerste aanzet komt op een deel van de raad tamelijk ingewikkeld over. "Maak het wat simpeler, ga verenigingen niet ontmoedigen", gaf Corné Egas het college mee. "We pakken die handschoen graag op", beloofde verantwoordelijk wethouder Bram Visser.

Ingrijpen

Harmonisatie zal niet altijd meevallen, verwacht Egas. Als voorbeeld noemde hij de voetbalclubs, die in het voormalige Giessenlanden zijn verzelfstandigd, in tegenstelling tot in het voormalige Molenwaard. "En dat is niet makkelijk door één wasstraat te halen."

Ook Paul Verschoor (Progressief Molenlanden) kon de effecten van de notitie nog niet goed overzien. "We willen als raad kunnen ingrijpen als er onbillijkheid dreigt te ontstaan."

Ad van Rees (CDA) bestempelde de voorgenomen aanpak als 'te generiek'. "Er is te weinig ruimte voor nuance, maatwerk moet mogelijk zijn."

Eneco-gelden

"Eenheid in verscheidenheid", noemde Visser dat laatste. "Dat moet inderdaad mogelijk zijn." De wethouder gaf in zijn beantwoording aan dat de 'Giessenlanden-route' wellicht ook voor de Molenwaardse voetbalverenigingen het overdenken waard is. Voor de financiering hiervan hintte hij op de vrijkomende Eneco-gelden.

Het subsidiebeleid komt als bespreekstuk terug in de raadsvergadering van 28 januari.