Careyn Jeugd en Gezin heet vanaf nu Jong JGZ

REGIO • Per 1 januari 2020 voert Careyn Jeugd en Gezin de jeugdgezondheidszorg binnen de regio's Zuid-Holland Zuid en Breda uit onder de nieuwe naam Jong JGZ.

Careyn is sinds 2012 verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) in Dordrecht, Hoeksche Waard en Breda. Na een Europees aanbestedingstraject in Zuid-Holland Zuid heeft Careyn de JGZ per 2020 overgenomen van Rivas voor de gemeenten Alblasserdam, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. Alle JGZ-medewerkers van Rivas zijn nu in dienst bij Jong JGZ.

Jong JGZ

Met het samenbrengen van medewerkers uit twee organisaties en het verkrijgen van een groter werkgebied is besloten de zorg te gaan uitvoeren onder de nieuwe naam 'Jong JGZ'. Manon Arts, Directeur Jong JGZ: "Hiermee willen we als organisatie duidelijker laten zien wie we zijn en waar we voor staan. Jong JGZ beweegt mee met alle maatschappelijke ontwikkelingen. Preventie, positieve gezondheid, eigen regie, maatwerk en een goede samenwerking met netwerkpartners binnen de zorg, scholen en gemeenten staan in onze dienstverlening centraal. We kijken er naar uit om samen met onze partners in het veld een mooi resultaat te bewerkstelligen voor alle kinderen en jongeren in ons werkgebied. " Jong JGZ blijft onderdeel van Careyn.

Jeugdgezondheidszorg

Jeugdgezondheidszorg betreft alle preventieve zorg voor kinderen en jongeren van -9 maanden tot 18 jaar en hun ouders. Of het nu gaat om zorg tijdens de zwangerschap, op het consultatiebureau of op het MBO, de medewerkers van de JGZ volgen de groei, ontwikkeling en opvoeding samen met ouders en kind en ondersteunen waar nodig of wenselijk. Daarnaast voert de JGZ het Rijksvaccinatieprogramma uit.

Onder Zuid-Holland Zuid vallen de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Hoeksche Waard, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht.

Foto: Manon Arts, Directeur Jong JGZ / Rik van der Linden, vertegenwoordiger van alle wethouders Jeugd in Zuid-Holland Zuid.