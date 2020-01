Eerste prijzen voor inwonersinitiatieven uitgereikt in Vijfheerenlanden

VIJFHEERENLANDEN • De Publieksprijzen voor Inwonersinitiatieven in de gemeente Vijfheerenlanden gaan naar de uitbreiding van Kringloopwinkel Vianen met een textielatelier en Bouwkringloop (categorie Kwetsbare inwoners en ontmoetingen), een stimuleringsproject voor kinderen om meer te bewegen (categorie Duurzaamheid, Sport & Spel) en het zwerfafval opruimen in Vianen (categorie openbare ruimte en voorzieningen).

Wethouder Christa Hendriksen reikte de Publieksprijs Inwonersinitiatieven uit tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Vijfheerenlanden.

De gemeente heeft de publieksprijs in het leven geroepen om inwoners die zich inzetten voor de gemeente, hun buurt, wijk of woonplaats in het zonnetje te zetten. Elk winnend initiatief krijgt dan ook een high tea voor de mensen die direct bij het initiatief betrokken zijn.

In 2019 hebben ruim 60 inwonersinitiatieven een eenmalige bijdrage gekregen om een initiatief op te starten. Het college van B&W stelt elk jaar geld beschikbaar om initiatieven van inwoners te steunen.

De lijst met initiatieven is eerst voorgelegd aan de leden van het Digitaal Inwonerspanel. De initiatieven zijn verdeeld over drie categorieën.

• Kwetsbare inwoners en ontmoetingen

• Duurzaamheid, Sport & Spel

• Openbare ruimte en voorzieningen

Zij konden per categorie aangeven welke drie initiatieven ze de beste vonden. De drie initiatieven met de meeste stemmen per categorie zijn genomineerd voor de publieksprijs.

Alle inwoners van Vijfheerenlanden konden van 12 december tot en met 1 januari hun stem uitbrengen. In elke categorie konden ze één initiatief kiezen. In totaal hebben 346 mensen gestemd.

Op de foto staan de genomineerden en de winnaars van de Publieksprijs Inwonersinitiatieven 2019 met wethouder Christa Hendriksen (foto Henk Looij).