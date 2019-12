Werkplatform Maqqie: kapitaalinjectie van bijna 1 miljoen euro

alblasserwaard • Werkplatform Maqqie, een nieuw Alblasserwaards bedrijf, heeft deze week een extra kapitaalinjectie van bijna 1 miljoen euro weten vast te leggen.

Twee nieuwe partijen participeren vanuit hun investeringsfondsen in de app, waarmee bedrijven eenvoudig en verantwoord flexwerkers selecteren, inhuren, inplannen en verlonen. In totaal heeft de scale-up hiermee sinds 2017 1,7 miljoen euro aan kapitaal verworven.

Verdubbeld

Oprichter Pieter Leenman uit Nieuw-Lekkerland is blij met de nieuwe investeerders, onder wie Daan van der Vorm en Jan Vink: "Hierdoor kunnen we versneld de mogelijkheden uitbreiden die ons payrollplatform werkgevers en flexwerkers biedt. Ons concept slaat aan en bewijst daarmee de potentie. Sinds de lancering vorige maand is het aantal ingeschreven bedrijven verdubbeld. Inmiddels zijn al ruim 400 ondernemingen en meer dan 1.500 kandidaten aangehaakt, waaruit zo'n 200 samenwerkingen tot stand zijn gekomen."

Via het Maqqie payrollplatform kunnen bedrijven eenvoudig hun medewerkers werven, contracteren, plannen en verlonen. 'Er wordt rekening gehouden met alle relevante wet- en regelgeving en CAO's', stelt het bedrijf in een persbericht. 'Medewerkers hebben bij ziekte of werkeloosheid recht op doorbetaling en/of een uitkering. Wij zijn het eerste werkplatform waar dit mogelijk is.'

Ontwikkeling

Leenman: "Met één knop kun je zorgvrij én met zekerheid zelf werkrelaties tot stand brengen en beheren. Het flexibele personeel staat onder contract bij Maqqie, dus als ondernemer loop je ook nog eens veel minder risico's." Maqqie heeft sinds 2017 aan de ontwikkeling van de app gewerkt. Bij Maqqie zelf werken veertien personen.