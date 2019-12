FullTank nieuwe naam voor Hans de Baat Olieproducten in Schelluinen

SCHELLUINEN • Hans de Baat Olieproducten in Schelluinen gaat vanaf 1 januari onder een nieuwe naam door het leven: FullTank.

Het is bijna dertig jaar geleden dat Hans de Baat als eenpitter in de oliehandel stapte. Hij begon met het leveren van diesel aan agrariërs in de Alblasserwaard. Zijn onderneming kreeg destijds een voor de hand liggende naam: Hans de Baat Olieproducten. Een naam die lange tijd hetzelfde bleef, terwijl het bedrijf uitgroeide tot een bekende naam in Nederland en West-Europa.

De energietransitie die wereldwijd momenteel doorzet was aanleiding om de vertrouwde naam om te wisselen voor een nieuwe. "Olie staat toch in een wat minder gunstig daglicht; vandaar dat we besloten om de term olieproducten te laten vallen", vertelt Hans de Baat. "Onze werkzaamheden gaan ook veel verder dan alleen het leveren van brandstoffen."

Geen energy

Die veelzijdigheid bracht meteen ook een probleem met zich mee: welke vlag kon de gevarieerde lading van het Schelluinse bedrijf dekken? "Er mocht in ieder geval geen energy in voorkomen", glimlacht De Baat. "Er zijn al meer dan genoeg collega's die die term in hun naam hebben."

Een veel gehoorde opmerking van Hans de Baat vormde uiteindelijk voor de marketingmensen de aanzet om tot de nieuwe naam te komen: 'Klanten moeten een volle tank hebben.' "Zo zijn wij op FullTank gekomen", knikt Hans de Baat.

Oliebollendag

Maandagochtend vond de officiële onthulling van de nieuwe naam op de voorzijde van het bedrijfspand op het Schelluinse bedrijventerrein plaats. Aansluitend was er voor klanten en relaties een open dag. De FullTank Oliebollendag trok tientallen belangstellenden; zij werden getrakteerd op oliebollen, woonden demonstraties bij, bekeken de nieuwe vijfassige Scania tankwagen en woonden workshops bij.