Beleef een energiezuinige woning

VIJFHEERENLANDEN • De gemeente Vijfheerenlanden opent donderdag 23 januari een energiezuinige voorbeeldwoning in Vianen.

De energiezuinige woning ligt aan de M.C. van Hallstraat, waar inwoners vanaf 23 januari tot eind maart terecht kunnen voor vragen en advies over energiezuinig wonen.

Iedere donderdag tussen 16:00 en 20:00 uur zijn er inloopmomenten. Daarnaast zijn er regelmatig workshops.

De woning aan de Van Hallstraat is de afgelopen maanden flink verbouwd: het is volledig geïsoleerd (vloer, dak, muur en HR++-glas) en heeft een ventilatiesysteem voor frisse lucht. Het huis wordt verwarmd met een warmtepomp, koken kan op inductie en op het dak liggen zonnepanelen. Er worden regelmatig workshop gegeven in de woning.

Benieuwd naar het aanbod? Binnenkort staan alle onderwerpen en data online op de website van de gemeente Vijfheerenlanden.

De officiële opening door wethouder Christa Hendriksen is op 23 januari om 16:00 uur.