Bewoners Open Vensters realiseren 'gouden wens'; naar McDonald's

AMEIDE • Een gouden wens is in vervulling gegaan: met zijn allen naar de McDonald's.

Cliënten van Present Open Vensters uit Ameide konden hun gouden wensen ophangen in een wensboom. Samen met de verzorging kwamen zij op het idee om een McDonald's-wens in de Gouden Dagen wensboom te hangen. En met resultaat: team staf pikte de wens op. Op een maandagavond in december stapten en rolden de bewoners van Open Vensters in de bus om McDonald's Meerkerk te bezoeken.

Gastvrouw Lisa van de McDonald's ontving de groep hartelijk en had de tafels prachtig versierd. Er was ook een professionele fotograaf aanwezig. Eén van de bewoners had haar kleindochter namelijk uitgenodigd om dit uitje op de camera vast te leggen. Na een heerlijke Happy Meal keerde iedereen weer huiswaarts.