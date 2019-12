BreakSquad in top 4 bij NK Breakdance

GORINCHEM • De Gorinchemse breakdance crew BreakSquad heeft zaterdag 7 december meegedaan aan het Nederlands kampioenschap Breakdance en de top 4 bereikt.

De NK Breakdance is een jaarlijkse competitie waar de beste groepen van Nederland komen om te bepalen wie zich dat jaar de beste crew van Nederland mag noemen.

Met bijna 30 crews die dit jaar kwamen voor de titel, was door de kwalificatie komen al een goede prestatie geweest. Maar BreakSquad heeft het pas in de top 4 af moeten leggen tegen hun tegenstanders, die uiteindelijk het evenement ook hebben gewonnen. Overigens waren die dag Nazgul en Redo (de coaches van de crew) naar Luik om mee te doen aan een 2 tegen 2 op internationaal niveau. Waar zij een van de acht duo's waren die de kwalificatie doorkwamen en het vervolgens af hebben moeten leggen tegen een Koreaans team in de top 16 van de wereld.

"De afgelopen maanden beginnen de uren die we in de training stoppen goede resultaten op te leveren", zegt de crew. "Na het mooie resultaat van de show bij Holland's Got Talent, zijn we ook bij wedstrijden met steeds betere resultaten naar huis gegaan. Met meerdere finale en halve finale plekken op lokale en op internationale wedstrijden. Nu we dan ook in de top 4 stonden bij het Nederlands Kampioenschap zijn we enorm gemotiveerd om door te blijven groeien."