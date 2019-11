Muzikanten zoeken soortgenoten

LEXMOND • Ze zijn alle vier grijzend en sommigen ook kalend, maar dat weerhoudt de mannen van 'Het Muzikantencollectief' uit Lexmond er niet van muziek te maken als jonge honden. Ze zoeken muzikanten die mee willen doen.

Het viertal heeft zijn sporen verdiend op muzikaal gebied. Drummer René Tulner, gitarist/fluitist Hans van Oostenbruggen, gitarist Ben van den Bos en bassist Geert van Rooijen traden op in diverse bands.

Geen bandje

Aan de koffietafel in de drumbase studio van René vertelt Hans: "René en ik spelen al ongeveer 35 jaar samen en hebben alles al gedaan. Sinds een jaar of drie ben ik gepensioneerd. Ik kreeg het idee om samen met René iets te beginnen voor mensen die overdag muziek willen maken." René: "Het voordeel is: je hoeft niet eerst een bandje op te richten."

Audiobestandje

Het viertal werkt met begeleidingstracks. Hans: "Als bijvoorbeeld de zanger er niet is, dan laat je die aanstaan via de track op de computer." René: "Je hebt een complete band; je kunt bijvoorbeeld de bas uitzetten, gitaren weghalen of het allemaal laten staan. De sound blijft lekker." Hans: "Wie meedoet, krijgt een audiobestandje toegestuurd en kan thuis studeren. Als je dan hier komt, kun je gewoon meespelen. Voor bladmuziek moeten mensen zelf zorgen."

Raar instrument

Via Marktplaats en Muzikantenbank probeerde Het Muzikantencollectief al meer deelnemers te vinden. Zonder succes tot nu toe. "Daarom doen we nu een oproep via de krant", legt Hans uit. "We spelen veel muziek met blazers, die zoeken we dus nog. Ook willen we er graag een toetsenist en vocalisten bij. Als er iemand met een viool binnenstapt, kunnen we daar ook muziek voor vinden." Lachend: "Of iemand met een ander raar instrument, zoals een hobo of fagot. En mensen van alle leeftijden zijn welkom." Eén zangeres hebben ze al: Mascha Damen.

Overdag

Met nadruk zegt Hans: "We kregen tot nu toe wel reacties van mensen die 's avonds willen musiceren, maar wij willen echt overdag aan de slag." Optreden vinden ze niet nodig. "Het gaat om het plezier hebben in samen muziek maken." René: "Misschien kunnen we mensen die al tijden niet meer spelen weer aan de gang krijgen." Ben: "Er zijn veel muzikanten die na een werkzaam leven hun instrument weer oppakken."

Van rock tot soul

De mannen spelen allerlei genres, van rock en Latin tot soul en funck. Hans: "Iedereen mag zijn inbreng hebben, we proberen alles uit. Blues kan ook." Plaats van handeling is de repetitiestudio van René's Drumbase Studio aan het Pad van Alting. René: "Mijn studio is geluidsgeïsoleerd, er staan monitoren, versterkers, microfoons en een mengpaneel." Hans: "Je wilt niet teveel sjouwen. Ben heeft zijn instrument gewoon hier staan." Geert: "Ik kan mijn basgitaar hier makkelijk inprikken, hoef verder niks mee te nemen."

Niet optreden

Het Muzikantencollectief repeteert elke vrijdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur. Hans: "We zijn nu een maand of vier bezig en hebben al een setlist van achttien nummers. Het gaat als een speer. Nee, optreden is niet ons doel. We hebben allemaal in bandjes gespeeld en vreselijk veel opgetreden, maar als je ouder wordt wil je dat niet meer elke week; zoveel organiseren en sjouwen. Ons doel is samen muziek maken."

Goede amateur

De lat ligt niet hoog, maar voor beginnelingen ziet het collectief geen mogelijkheden. "Je moet wel een goede amateur zijn", zegt Hans. "Als je maar drie akkoorden kunt spelen op een gitaar wordt het moeilijk. Maar mensen die onzeker zijn en willen weten of het iets voor hen is, kunnen gewoon eerst eens kijken. Denk je: dat vind ik wel leuk, dan kun je mee komen doen."

Belangstellenden kunnen mailen naar: muzieklexmond@gmail.com. Op Facebook is meer informatie te vinden onder: Muzikanten-Collectief.