Jan Fredrikze uit Groot-Ammers 40 jaar instructeur EHBO

GROOT-AMMERS • Op zaterdag 16 november is in rayon zeven van Zuid-Holland Jan Fredrikze in het zonnetje gezet.

Nadat hij in 1971 geslaagd was voor zijn EHBO diploma is hij in 1977 gestart met de kaderopleiding om instructeur te worden. Na twee jaar studie is hij in 1979 geslaagd.

Hij heeft vele EHBO opleiding en herhalingslessen verzorgd zowel bij verschillende verenigingen in Groot-Ammers, Langerak en Nieuwpoort, maar ook bij verschillende bedrijven.

Jan is en was een nestor en vraagbaak voor vele instructeurs. Ook was hij vaak te vinden bij wedstrijden als jury, lokaal bij de vereniging, in de regio en landelijk. Hij nam ook vele examens af.

Uit handen van Hennie van Herwijnen, regiobestuurder van de NODE (Nederlandse Organisatie Docenten EHBO) ontving Jan een speldje en kreeg hij een oorkonde uitgereikt. Uit handen van Metha Broekhuizen, rayonleidster ZH-07, kreeg hij een pakketje met lekkers.