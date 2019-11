AED beschikbaar bij de Koepelkerk in Arkel

ARKEL • In Arkel hebben de plaatselijke afdeling van de EHBO en de Koepelkerkgemeente (PKN) in gezamenlijk overleg besloten tot de aanschaf en beschikbaarstelling van een AED (automatische externe defibrillator).

Hierdoor kunnen mensen die in de buurt van de Koepelkerk getroffen worden door een hartstilstand zo snel mogelijk en adequaat mogelijk geholpen worden.

De AED is voor alle noodgevallen beschikbaar in het portiek van Onderweg 28A, bij de familie Hessels. Met de beschikbaarstelling van deze buurt-AED worden overlevingskansen vergroot en wordt de buurt veiliger.

Mocht het zo zijn dat er een reanimatie is, kan men deze kast gewoon openen. Er zit geen slot of code op de kast, zodra het deurtje geopend wordt op gaat er een alarm af. Men kan de AED gebruiken en na afloop weer terugbrengen. Na gebruik kan men bellen met 06-21262374 of 06-19175177, dan wordt ervoor gezorgd dat er nieuwe elektroden geplaatst worden in de AED en deze gecontroleerd wordt.